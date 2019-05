Novedades Yucatán/MÉRIDA

Con motivo de la conmemoración del Día del Trabajo, este 1 de mayo, el Ayuntamiento de Mérida sólo brindará servicios mediante equipos de guardia para mantener la atención a la ciudad.

Durante la jornada, considerada como día inhábil en la ley vigente, las empresas recolectoras de residuos sólidos como Sana, Corbase y Pamplona laborarán de manera normal.

En el caso de Servilimpia, la paramunicipal sólo laborará en el primer cuadro de la ciudad, por lo que se exhorta a los usuarios de dicha compañía que no tendrán el servicio, colaborar para sacar su basura hasta el próximo día de recolección, que será el viernes 3 de mayo.

El departamento de Aseo Urbano Poniente atenderá reportes de animales muertos de 6 a 15 horas, mientras en que la base laborará de las 6 a las 16 horas.

Aseo Urbano Oriente trabajará de las 6 a las 16 horas y el Centro Municipal de Control Animal (Cemca) abrirá sus puertas de 8 a 15 horas.

La Cuadrilla 24/7 de Paseo de Montejo trabajará de 6 a 16 horas.

Cabe destacar, que los zoológicos Animaya y Centenario abrirán en su horario normal de 6 a 18 horas.

En cuanto a las piscinas del Parque Ecológico Poniente y del Acuaparque, no estarán abiertas este miércoles, sino hasta jueves y viernes, así como el fin de semana en horario de 10 a 17 horas.

Sólo urgencias en IMSS

Por su parte, el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) en Yucatán informa a la población derechohabiente que este miércoles sólo trabajarán los servicios de hospitalización y urgencias.

Se suspenderán los servicios administrativos en oficinas delegacionales, subdelegaciones, Centro de Seguridad Social, guarderías del IMSS, así como consulta externa.

Las áreas de Urgencias del IMSS Yucatán laboran las 24 horas del día durante todo el año, y se encuentran ubicadas en la Unidad de Medicina Familiar No. 13 (Chuburná), No. 20 (Caucel), No. 57 (La Ceiba), No. 58 (Calle 42 sur), No. 59 (Pacabtún), y No. 60 (Juan Pablo II).

También, en los Hospitales Generales de Sub-Zona N.° 03 en Motul, N.° 05 en Tizimín y N.° 46 en Umán; así como los Hospitales Generales Regionales N.° 1 “Ignacio García Téllez” y el N.° 12 “Benito Juárez”, ambos en la ciudad de Mérida.

Asimismo, las sucursales bancarias no abrirán más que en servicio de cajeros.