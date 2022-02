Si tan solo pudieras usar mis ojos para mirarte como te miro, como a la heroína que vino a salvar mi vida de la oscuridad o como la heroína que me volvió tan adicto a ti. Incluso como mi mejor amiga, mi compañera, mi gran amor, como la persona que hace brillar mis días cual sol resplandeciente y mis noches como luna llena que arrulla hasta al que más miedo tiene.

Si tan solo pudieras usar mi mente, para conocer a profundidad cada una de las cosas que siento por ti, que me hacen vibrar con emociones indescriptibles, como un gran espectáculo de magia que asombra a cualquiera. Si pudieras mirar mi mente para conocer todos los sueños, esos que tengo a tu lado, esos que me hacen imaginarnos como dos ancianos en un futuro, sentados en la puerta de nuestra casa contemplando el atardecer mientras nuestros hijos y nietos corren, sabiendo que, aunque el reloj avance, si estoy a tu lado, nada es imposible. Eres el motor de mis días, la salvadora de mis desesperanzas, la voz de la conciencia que durante estos años de noviazgo me llevó a crecer y crecer.

Si tan solo pudieras usar mi corazón para poder sentir como late de fuerte con tan solo escuchar tu voz, con únicamente mirar tus ojos que se iluminan a la par de tu sonrisa revelando el gran brillo del diamante que llevas en el alma. Esos ojos que hablan más que tus labios, esa sonrisa que se pinta con hoyuelos con cada una de mis tonterías. Esa alma que no deja de resplandecer con una chispa tan jovial de alegría que mata de risa a cualquiera, con ese corazón de aventurera, de amante de animales y empática con personas.

Si tan solo pudieras usar mis labios para sentir lo que es un beso tuyo, para notar cuán loco me vuelve ese momento tan cercano, tan de nosotros, que me deja la piel erizada como un choque eléctrico que viaja desde la nuca al talón.

Si pudieras tener mi nariz, bueno, que bueno que tienes la tuya tan delicada y perfecta, pero si tan solo pudieras sentir el aroma de tu piel que me enloquece o el de tu cabello que cuando te beso en la frente me hace enloquecer.

Si tan solo pudiera explicar un poco, pues no hay palabras que puedan describir, que puedan enseñar o que puedan ejemplificar el cuánto te amo, el cuánto agradezco estar a tu lado, el cuánto te admiro, el cuánto deseo dormir y despertar todos los días de mi vida junto a ti, de vivir por siempre la emoción de llegar a casa y encontrarte, de poder contarte mis alegrías, mis anhelos, penas y sueños, y poder sumarlos a los tuyos para crear una aventura magnífica, la película de nuestras vidas.

Sé que no todo será por siempre fantástico, que como en todo tendremos días hacia arriba y hacia abajo, pero no temas, si estamos juntos, si nos tomamos de la mano y trabajamos en equipo ¿qué podrá contra nosotros? Gracias por aceptarme, gracias por permitirme llegar a tu corazón, gracias por decir que sí en el altar. Te amo Maricarmen, hasta la muerte y después.