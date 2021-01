Siete clínicas del IMSS en Yucatán reciben Condecoración Miguel Hidalgo

MÉRIDA, Yucatán.- La Oficina de Representación Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se llenó de orgullo al recibir la Condecoración Miguel Hidalgo en Grado Placa en siete de sus unidades hospitalarias, en reconocimiento al esfuerzo de todo el personal de salud frente a la emergencia sanitaria.

La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), el Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Ignacio García Téllez” y el No. 12 “Benito Juárez García”, así como los Hospitales Rurales (HR) No. 39, 59, 62 y 63 del Programa IMSS-Bienestar, fueron los galardonados en la entidad.

La Condecoración Miguel Hidalgo es la máxima distinción del Estado Mexicano que reconoce méritos eminentes, conducta o trayectoria vital ejemplar y relevantes servicios prestados a la Patria.

La titular del IMSS Yucatán, Miriam Victoria Sánchez Castro, agradeció la distinción hecha a los hospitales de esta Representación y reconoció el constante e incansable esfuerzo de cada una de las y los trabajadores.

Sánchez Castro detalló que en la inscripción de la Condecoración Miguel Hidalgo Grado Placa se lee: “En reconocimiento al personal de esta Unidad Médica. Su contribución a salvar vidas durante la pandemia del Covid-19 será siempre recordada. Diciembre, 2020”.

Por su parte, Alonso Sansores Río, titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas señaló que en el IMSS Yucatán el personal continúa comprometido con los derechohabientes al prestar un servicio con alto sentido de responsabilidad y humanismo.

El Seguro Social en Yucatán ha reafirmado su compromiso de colaborar con el Gobierno del Estado, que lleva la batuta en la cruzada contra el coronavirus Covid-19.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Yucatán: Imputado y vinculado por deber más de 80 mil pesos de la pensión de su hija

Captura furtiva y vedas, retos en zona costera de Yucatán

Yucatán: Muere atropellado al cruzar sin fijarse la Mérida-Progreso