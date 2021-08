Novedades Yucatán

Simonetta Lein es una mujer de sustancia. Literalmente una de las mas fascinantes, bellas y exitosas mujeres en el mundo, ella encarna todas las cualidades que el resto de las mujeres en el mundo tratan de emular día con día. Una modelo exitosa, autora, presentadora del “The Simonetta Lein Show” (El Show de Simonetta Lein), una de las influencers de moda más grandes del mundo (Nombrada una de las mejores 5 influencers de Moda por la Revista Forbes) y ha amasado la increíble cantidad de 5 millones de fuertes seguidores en Instagram. Es también una filántropa, devolviendo con gracia al mundo a través de su asociación de caridad “The Wishwall Foundation”

¿Como mujer de sustancia, qué consejo ofrecerías para inspirar a otras mujeres?

No te dejes intimidar. En un mundo dominado por hombres, las mujeres también pueden convertirse en tiburones. Después de entrevistar al “Tiburón Kevin Harrington” en el Show de Simonetta Lein, me quedé con una fuerte confirmación de que las mujeres en los negocios no tienen que tener miedo a tener sus propias opiniones.

¿Como presentadora de un programa de TV, qué clase de invitados te inspiran más?

Mis invitados favoritos son aquellos individuos que son genuinos y que salieron adelante por sí mismos. Los verdaderos artistas que son humildes y bondadosos, pues ellos saben lo que es la lucha. Debo decir que casi todos los invitados del programa me dan esa sensación, y seleccionamos a los invitados con mucho cuidado, buscando invitados que sean “Reales” y hemos tenido la fortuna de entrevistar a muchos. Yo, personalmente apoyo el talento real y la humildad. Me voy por cantantes locos que puedan simplemente improvisar conmigo o artistas en general que puedan compartir verdadero conocimiento y experiencia.

¿Qué esperas que el fotógrafo capture durante una sesión de fotos?

Mi verdadero ser. Para poder hacer eso me tengo que sentir en calma y crear una relación con la cámara del fotógrafo. Esa es la habilidad número uno de un fotógrafo, y los grandes fotógrafos tienen ese talento.

¿Por quién estás influenciada?

Estoy influenciada por las personas que no se rinden, sin importar la dificultad de sus circunstancias. Estoy influenciada por las madres que también están en el negocio, los hombres que son bondadosos con las mujeres y que muestran respeto, las mujeres que muestran el camino y que no tienen miedo de ser ellas mismas. Básicamente estoy influenciada por los héroes de la vida diaria.

¿Qué te inspiró a modelar, a convertirte en influencer y después presentadora de un show?

Me dijeron desde muy temprana edad que debería convertirme en modelo. Recuerdo cómo desde niña quería ser muy femenina y me probaba el maquillaje de mi mamá y me encantaba vestirme y arreglarme. Era natural para mi. Desde eso he entendido el poder de las redes sociales pero antes pagaba mis cuentas como actriz y escritora. En el 2020 el proyecto correcto vino con “The Simonetta Lein Show” (El Show de Simonetta Lein) y todos mis talentos se fusionaron. Creo firmemente en hacer las cosas bien, por eso ahora entiendo por qué me tomó algo de tiempo el desarrollar las habilidades necesarias para ser una presentadora de éxito. La vida te trae cosas cuando estás listo, sólo tenemos que seguir puliendo el arte y estar listos cuando la vida llame.

¿Qué planes futuros esperas adquirir en el campo del arte y entretenimiento?

Larga vida al “The Simonetta Lein Show” (Show de Simonetta Lein). Me han dicho que pongo a toda gente en calma, esa es mi máxima meta. Darle a mi público algo calmante y real. Quiero continuar inspirando.

Sigue a Simonetta Lein en Instagram (IG) https://www.instagram. com/simonettalein