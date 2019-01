Patricia Itzá/Redacción

Grupos sindicales en el estado se han incomodando con la propuesta del gobierno federal de transparentar sus recursos. Por su parte el dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (Croc) Pedro Oxté Conrado, dijo que funcionarios “amarillistas” son los que acusan de ser corruptos.

“Los sindicatos somos organizaciones de trabajadores en defensa de derechos económicos y sociales, por lo que no podemos permitir que se atente contra noble organización”, señaló durante su discurso en el marco de la ceremonia luctuosa conmemorativa del CXII Aniversario de la Gesta Heroica de los Obreros Mártires de Río Blanco efectuado en Veracruz.

Señaló que en estos momentos hay una iniciativa de ley en el Congreso de la Unión en donde se “pretende vulnerar el derecho de huelga”, por lo que pide al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador que sea sensible al derecho de los trabajadores.

“También se pretende quebrantar el derecho a la libre sindicalización, porque no tenemos porque decirle a nadie qué hacemos dentro de nuestras organizaciones, porque se establece con claridad la autonomía de los sindicatos, pero el gobierno federal quiere que digamos todas las actividades que hacemos dentro de nuestros organismos”, expresó.

Dijo que en los años 60 y 70´s cuando se comenzaron a crean los sindicatos se desarrollaban luchas de “cuerpo a cuerpo”, en donde se enfrentaban con el empresariado, “por lo que con la propuesta declarada, el gobierno federal no quiere que se permita esa defensa de los derechos”.

“Lo que piden, no nos da miedo, porque nuestra lucha siempre ha sido social. Representantes populares en el Congreso quieren tomar como bandera política la agresión a los dirigentes, es una situación diferente, debido a que a los de la CROC no les va el saco con la corrupción, debido a que a nuestros compañeros les rendimos cuentas de sus cuotas sindicales, no nos guardamos ni nos robamos un peso, como se dice en las redes sociales y en las declaraciones de los funcionarios amarillistas”, precisó.

Expresó que los funcionarios no deben ser deshonestos cuando se refieran a los líderes sindicales, “porque no a todos se les debe medir en con la misma vara”. Que gran parte de ellos han sido electos democráticamente “en libertad” sin ninguna presión como en muchas ocasiones se dice los que “están desorientados en la historia del sindicalismo en México”.

“Que los funcionarios públicos vaya por los corruptos, eso no nos preocupa, que les hagan fiesta a todos aquellos que hablan por hablar y que quieren ponerle la misma camisa a todos, pero que no sean estúpidos y antes de hablar deben de analizar que no todos los trabajadores somos tontos y que entendemos esa malicia que lleva los mensajes que declaran”, recalcó.