Existe un dicho mexicano, no quisiera llamarlo refrán, que dice con total descaro: “El que no tranza no avanza”; la frase asegura drásticamente que quien no está dispuesto a practicar la deshonestidad nunca mejorará en su vida. Desgraciadamente lo que vivimos día a día en nuestras sociedades parece confirmar la idea: la corrupción desenfrenada en todos los ámbito se incluso la familia es evidente.

Los partidos políticos y sus integrantes son probablemente el medio en el que con mayor descaro la deshonestidad rampante tiene premio, otorga beneficios y prebendas a unos en detrimento de otros, y por supuesto esos otros son generalmente el pueblo, la angustiosa masa de desfavorecidos en su lucha por tener una mejor vida. La vida empresarial no se encuentra exenta de esta lacra social, son muchos los empresarios quienes aceitan los engranes de corrupción del gobierno y servidores públicos, derramando generosas cantidades en manos de aquellos que pueden beneficiarlos otorgándoles alguna importante obra de gobierno.

Sistemas educativos corruptos de orden público, en donde los enormes ríos de recursos destinados a la educación llegan a cuenta gotas al salón de clase, ya que en el camino se han extraviado en manos de dirigentes educativos, sindicalistas, supervisores, encargados de obras y un amplio sinfín; las instituciones privadas no están exentas de esta perversión, privilegiando a aquellos que mayores beneficios reditúan a los planteles, asegurando un título universitario a quien tiene la capacidad económica de comprarlo a base de “donativos”.

En la familia por desgracia se establecen estos parámetros perversos, son los políticos los que perpetúan este mal enseñando a sus juniors que ese es el camino adecuado, son los mismos empresarios los que involucran a sus hijos en la compra venta de beneficios que les permitan engordar los resultados de sus empresas, son las propias escuelas las que se encargan de hacer entender a sus estudiantes que lo importante es el resultado; ciertamente ni todos los políticos, ni todos los empresarios, ni todas las instituciones educativas sufren de este mal, desgraciadamente aquellos que tienen como bandera la integridad se encuentran en franca desventaja.

Es difícil para un padre que ha trabajado honradamente 30 ó 40 años de su vida decirle a un hijo que debe ser irrestrictamente honrado , cuando el hijo ha sido testigo de las carencias de la familia, de las angustias de su padre para llevar de comer a su mesa, del sufrimiento para educarlos, vestirlos y mantenerlos, de la vida sin viajes, vacaciones y lujos de su familia, de la austeridad de todos los años de sus vidas, mientras quienes participan de la corrupción se dan vida de reyes.

La honestidad de quienes no solamente se defienden de la corrupción, sino que educan a sus hijos en este estilo de vida ciertamente no los hará tener más, pero sin duda los llevará a ser más y mucho mejores para el futuro de su sociedad que aquellos que se regodean revolcándose en el fango de la deshonestidad.