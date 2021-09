MÉRIDA, Yucatán.- Con motivo de las fiestas patrias y con la finalidad de proteger la vida, el patrimonio y el entorno de los yucatecos, la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la X Región Militar y la 32/a. Zona Militar, informan a la ciudadanía que es la única autoridad facultada para otorgar permisos generales de pirotecnia (compra, fabricación, almacenamiento, venta y transporte).

Con el inicio de las fiestas patrias que se desarrollarán en esta entidad, el incremento en el uso de artificios pirotécnicos es más frecuente, tanto para celebraciones particulares como para eventos cívicos, sin el permiso que otorga el Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicanos.

Por lo anterior, es necesario realizar estas actividades en el marco de la legalidad, por lo que se informa a la ciudadanía que de conformidad con el Artículo 37 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es deber del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicanos, controlar y vigilar las actividades relacionadas con el uso de fuegos artificiales, recomendando que si se adquiere material pirotécnico, se haga en establecimientos que cuenten con todos los permisos otorgados por citada dependencia.

En este sentido, el Artículo 60 del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, señala que los establecimientos con permiso general para la fabricación o para la compraventa de artificios pirotécnicos, podrán vender a particulares que no tengan permiso, hasta diez kilogramos en total de dicho material, de diversas características para su consumo particular y no para la reventa.

Por tal motivo, el Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicanos, realizará recorridos por los municipios del Estado de Yucatán, con la finalidad de verificar que no se realicen ventas y quemas de artificios pirotécnicos sin el permiso correspondiente, esto con el único objetivo de evitar se registren incidentes o accidentes que pongan en riesgo la vida de la ciudadanía en general y sus bienes.

Poniendo a disposición de la ciudadanía para mayor información la página en internet de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos: https://www. gob.mx/sedena/accionesy-programas/explosivosy-pirotecnia y/o el correo electrónico: [email protected]