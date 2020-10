¿Somos una o diversas historias? Considero que somos muchas, unas que vivimos, otras que imaginamos e inventamos y unas más que nos repetimos; somos un recipiente donde se albergan diversas historias, las cuales nos narramos día tras día y que se van convirtiendo en nuestras percepciones, en la manera como vemos al mundo. Las historias que nos contamos van generando una estructura en todas y todos nosotros que moldea nuestra realidad.

Estamos influenciados por nuestros contextos: dónde nacimos, crecimos y desde dónde nos desenvolvemos; si bien hay circunstancias que no podemos elegir, existen muchas otras que sí, algunas de ellas las podemos cambiar fácilmente, otras llevan más tiempo y unas más que nunca nos será posible modificar. De estos contextos construimos nuestras historias que muchas veces no son las mejores versiones o no son las historias que hubiésemos querido, o posiblemente tenemos una narrativa que no nos beneficia. ¿Qué podemos hacer al respecto? Si bien nuestras experiencias del pasado no las podemos cambiar, lo que sí podemos modificar es el sentido que le damos a esas vivencias, una nueva narrativa eligiendo contarnos una nueva versión, una que nos beneficie y que nos permita abrirnos a nuevas oportunidades.

Se trata entonces de construir nuestras propias historias, de dirigirlas y transformarlas, de hacernos cargo de ellas y de saber que no somos sólo una historia, no somos únicamente eso que nos repetimos, no somos ese capítulo que no nos gusta, tampoco somos esa historia que no nos magnetiza; siempre es posible elegir construir una mejor.

¿Por qué la narrativa puede influir de manera determinante? Porque nos convertimos en todo aquello que nos repetimos, ese diálogo que sostiene la mente al contar una y otra vez la misma versión nos construye o nos destruye. De ahí la importancia de elegir una narrativa que nos beneficie, que propicie nuevas posibilidades, que nos permita explorar y experimentar nuevos capítulos que enriquezcan mucho más la versión que hoy nos contamos.

Maya Angelou decía que “no hay agonía más grande que guardar una historia sin contar dentro ti”. Todas y todos llevamos historias dentro de cada uno de nosotros, pero éstas adquieren mayor significado cuando nos apropiamos de ellas, cuando nos convertimos en los y las protagonistas, cuando las escribimos, dibujamos o verbalizamos, cuando ponemos títulos a cada etapa de nuestra vida, cuando ponemos nombre a los personajes y cuando muchas veces nombramos lo que ha quedado en el olvido, reconozcamos la trama, aquellas secciones que marcan un inicio y un final.

Seamos agentes activos para crear, resignificar y seguir escribiendo nuestras historias personales, hablemos de ellas, pero con un nuevo sentido, sigamos construyendo nuestros próximos capítulos, pero con la conciencia de que somos el actor o actriz principal, porque, como dice Margaret Atwood: “Al final, todos nos convertiremos en historias”.

