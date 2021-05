Sergio Núñez y José Vargas/MÉRIDA, Yuc.- El equipo de Audica y Novedades Yucatán regalaron alegría a un grupo de mamás meridanas con problemas auditivos, ya que a través de una dinámica se les obsequió un aparato, con lo cual se les brindó la oportunidad de escuchar.

Las pruebas para las beneficiadas se realizaron en las instalaciones de Audica, ubicadas en la calle 61 número 521 del Centro de la ciudad, donde las ganadoras se dieron cita para cambiar de forma rotunda su vida.

La primera en llegar muy puntual fue la señora Teresa de Jesús Ojeda de 72 años, con domicilio en la colonia Nueva Hidalgo de Mérida.

Ella nos platicó que se animó a participar porque ya se había cansado de no escuchar y entender las conversaciones entre sus amigos y familiares, además de que le costaba mucho trabajo oír a cierta distancia.

Siendo fiel lectora de Novedades Yucatán, doña Teresa participó en esta actividad realizada en conjunto con Audica, motivo por el cual se le vio regresar a casa con sus nuevos aparatos auditivos y una gran sonrisa en los labios.

Otra paciente recibe regalo

Rosalinda Durán Flores de 76 años, fue la segunda ganadora del aparato, ella es vecina del Centro y llegó acompañada de su hija Rosalinda Durán.

La hija manifestó que “una de las razones por las que pedimos apoyo y recurrimos a Novedades para participar en este concurso que realizó en conjunto con Audica, es porque siempre vemos películas subtituladas, con la finalidad de que ella comprenda la trama, eso representaba un gran problema de integración para mi madre. Este aparato que recibimos nos dará más libertad y a mi mamá más autonomía, agradezco a Novedades Yucatán y Audica.

En colaboración con el Centro Auditivo, Novedades Yucatán regaló alegría a este grupo de madres de familia, quienes tenían problemas para escuchar, por lo que fue gratificante ver la sonrisa en sus labios al escuchar las palabras de sus seres queridos, después de mucho tiempo sin hacerlo.

Aida Farfán, quien tiene 63 años, también forma parte de las afortunadas ganadoras. Ella llegó acompañada de su hijo Daniel Wong.

Su hijo expresó que: “mi mamá vende periódico y tenemos el hábito de leerlo, fue así que nos enteramos de esta gran oportunidad para cambiar la vida de varias familias, con este aparato mi mamá podrá atender su negocio y nosotros trabajaremos más tranquilamente, nos sentimos muy agradecidos con Novedades y con Audica”.

Por su parte, Marie José Novelo Escalante se enteró por medio de un familiar acerca de esta oportunidad y no dudó en apuntarse: “un primo me avisó, mandé información, participé y ayer me enteré de que gané. De verdad este aparato me será de una gran utilidad ya que estuve a punto de perder mi empleo por mi baja audición, agradezco a Novedades Yucatán y a Audica por ayudarnos”.

Cabe destacar que las ganadoras gozan de la garantía y mantenimiento de sus aparatos, así como el seguimiento y asesoría de manera gratuita por parte de Audica.

Los aparatos cuentan con hasta 10 años de vida útil y con una función de 6 años ininterrumpida, son de fabricación alemana.

Para conocer el catálogo de productos y servicios de Audica, puedes visitarlos en su página web www.audica.com, encontrarlos a través de sus redes sociales como Audica aparatos auditivos, o visitar sus instalaciones ubicadas en calle 61 número 521 por 66, en el Centro de Mérida.

La dinámica estuvo vigente durante todo el mes de abril y las ganadoras acudieron a una cita previa para realizarse sus pruebas, ya que de esa manera recibieron un aparato personalizado y de acuerdo a sus necesidades.

