Como una forma de reconocer la puntualidad en el pago del servicio de agua potable, el gobernador Mauricio Vila Dosal hizo entrega de los dos automóviles que fueron sorteados entre los 230 mil usuarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) que están al corriente en sus pagos.



Desde las oficinas de la Japay, Vila Dosal entregó sus premios a Jimmy Armando Ek Rodríguez, vecino de Ciudad Caucel y a Andrés René Acosta Loeza, de la colonia Emiliano Zapata Sur. Ambos se ganaron vehículos último modelo.

Mauricio Vila Dosal entregó los autos último modelo. (Novedades Yucatán)





Acompañado por Sergio Chan Lugo, director de la Japay y de Virgilio Crespo Méndez, secretario de Obras Públicas, el gobernador señaló que el sistema de agua potable no es muy antiguo, pero sí necesita de mejoras y ampliaciones ante el aumento de la demanda por parte de los usuarios, por lo que se requieren de inversiones y para ello es muy importante el pago a tiempo.



Además indicó que otro tema importante es el consumo de la energía eléctrica, ya que todo el sistema de agua potable funciona con ella. Es por ello que ya se está trabajando para poder dotar de energías limpias a la Japay, para que no solamente se tenga un menor consumo en el tema económico, sino que también ayuden a no contaminar.



Cabe señalar que, entre los premios del sorteo denominado "Paga tu cuenta, ponte al volante con Japay y juntos transformemos Yucatán", además de los automóviles, se incluyeron tabletas, televisores y bicicletas, que en su conjunto sumaron una bolsa superior a los 330 mil pesos.



Por su parte, Chan Lugo mencionó que actualmente son 912 personas las que laboran en favor de los usuarios durante las 24 horas, a fin de dar la atención adecuada a las más de 370 mil cuentas.