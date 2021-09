¡Sube todo! Un yucateco debe ganar al menos 300 pesos diarios solo para comprar la despensa

MÉRIDA, Yucatán.- Los productos de la canasta básica han incrementado tanto sus precios que una persona necesita de al menos 300 pesos diarios para poder sobrevivir y un aproximado de tres mil pesos para adquirir su despensa mensual, aseguró el presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope), Jorge Cardeña Licona.

Precisó que la escalada de los precios aumenta a diario y desde inicio de año no se ha detenido la inflación.

Indicó que a pesar de que se logró establecer un “tope” en el costo del gas butano, en distintos productos los aumentos fueron significativos, por ejemplo, el litro de aceite comestible que en la actualidad se comercializa entre 40 y 50 pesos, según la marca.

Otro producto básico para las familias, continuó, es la tortilla, la cual en algunos establecimientos se comercializa por hasta 24 pesos el kilogramo.

“Literalmente una familia teniendo dos o tres hijos mínimo y muy restringido necesita 300 pesos, hay quienes ganan un poco más, pero los de clase media sobreviven con eso, más que ahora nos afectó mucho el alza del aceite comestible porque es un insumo muy importante para las amas de casa, pues está entre 45 y 50 pesos el litro y si ganan 50 o 100 pesos, que sí hay quien gana eso, pues trabaja solo para comprar un aceite”, explicó.

Destacó que ha observado que muchas personas ahora tienen dos empleos para tener una vida más cómoda y con menos problemas económicos.

Detalló que los pequeños comerciantes buscan mantener los precios de sus productos y no abusar, aunque ahora el porcentaje de ganancias sea menor que hace algunos años, pues ahora se registra entre 7 y 10 por ciento, en comparación con el 20 por ciento que se tenía hace uno o dos años atrás.

“Qué hacemos, no podemos estar subiendo a cada rato los precios porque menos iría la gente a las tienditas, entonces lo que tenemos que hacer es aguantar la crisis y la inflación para poder seguir subsistiendo, pero desgraciadamente hay quienes no aguantan tanta presión y terminan cerrando. Además, nos golpea fuertemente la informalidad porque nosotros somos cautivos pero ellos no pagan luz comercial, agua comercial, impuestos y sus ganancias son limpias, aunque vende poco pero ‘ve claro’”, aseguró.

Reconoció que para “aguantar” la escalada de precios, los agremiados de la Canacope realizan distintas estrategias como encontrar promociones al abastecerse y buscan productos nuevos que ofrecer a precios asequibles, por mencionar algunos.

Consideró que al menos en el 80 por ciento de los productos de la canasta básica se registran aumentos significativos en sus precios.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Esta semana este es el precio máximo del gas LP en Yucatán

Yucatecos viviendo al día con imparable escalada de precios: Canacope

Persiste el incremento en el precio de productos básicos