Candelario Robles/MÉRIDA

La cancelación del subsidio federal a la vivienda ha detenido al sector de desarrolladores de casas de interés social en Yucatán, impacto económico al rubro que se estima en mil 200 millones de pesos, y tiene sin oportunidad de acceder a un hogar digno a 57 mil trabajadores que no alcanzan sueldos superiores a los siete mil pesos mensuales.

El pasado 23 de diciembre, el Gobierno Federal anunció la desaparición de este apoyo económico a los trabajadores que deseaban obtener un crédito de vivienda, en 2018 esos recursos ascendieron a 199 millones de pesos a nivel Yucatán.

El presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Armando Valencia Castillo, explicó que hasta noviembre del año pasado, en Yucatán había 82 mil trabajadores en las listas del Infonavit con derecho a una casa, pero el 70 por ciento de esos empleados gana 2.6 salarios mínimos, y son los que necesitan del subsidio para obtener sus casas.

“En Yucatán tenemos los índices de desempleo más bajos, pero también muy bajos salarios y la realidad es que hay muchos trabajadores que no alcanzarán a comprar una casa, y son los que más necesitan del subsidio”, comentó.

Señaló que de no presentarse otro mecanismo de apoyo a la vivienda de interés social será muy difícil que la mayoría de los trabajadores en Yucatán acceda a una vivienda digna en los próximos años.

La propuesta que se analiza a nivel nacional es que tanto el Infonavit como el Fovissste puedan incrementar los montos de créditos en la vivienda social a sus derechohabientes, es decir, que los empleados calificados para créditos puedan obtener como mínimo 350 mil pesos, con un periodo de pago hasta por 30 años.

Para este año, se estima que tres mil 500 familias no tendrán la oportunidad de adquirir su vivienda, ya que con su salario no les alcanzará para comprar y ya no tendrán el subsidio federal que otorga el Consejo Nacional de Vivienda (Conavi).

El dirigente de la Canadevi señaló que en la actualidad unas mil 200 casas de interés social están construidas en municipios como Mérida, Kanasín y Umán, sin que puedan ser comercializadas.

Añadió que esta situación golpea a los desarrolladores de vivienda de interés social, ya que al no comercializar sus productos pagan altos intereses a los bancos que les otorgaron créditos para financiar sus obras.

El dirigente empresarial insistió en que cada casa de interés social que se construye genera cinco empleos directos y siete indirectos, por lo que la afectación al empleo en la región será severa, ya que se perderán 40 mil espacios de trabajo.

Valencia Castillo detalló que sectores como los proveedores de cemento, concreto, arena, bovedillas, aluminio, carpintería, electricistas, jardineros, plomeros, ferreteros, entre otros, también se verán afectados por la medida.