El ex presidente municipal de Sucilá, por el PRI, Diego Lugo Interián dio a conocer hace unos días que presentará un amparo en contra de la alcaldesa de ese municipio, Gabriela de Jesús Pool Camelo, emanada del PAN, a quien responsabiliza de negarle la autorización de operar una gasolinera propiedad del priista.

Lugo Interián dijo que la alcaldesa le pide 1.5 millones de pesos para entregarle la licencia de funcionamiento, respecto de la cual el ex munícipe asegura que dicho documento nuevo tiene un costo máximo de 63 mil pesos.

“No me queda otra que presentar un amparo ante los juzgados federales, vamos a llevar esto a las instancias legales, esta alcaldesa está en contra del desarrollo de Sucilá, entorpece la inversión privada proyectada para el municipio, hay 25 empleos para la apertura de una nueva gasolinera, y otros giros comerciales para los cuales pide cantidades millonarias para su beneficio personal”.

En este sentido, Lugo Interián agregó que “la alcaldesa Gabriela Pool me está cobrando multas por no tener licencia de funcionamiento pegada, en octubre de 2021 me clausuró la gasolinera cuando aún se estaba construyendo, y no podemos tener la licencia de funcionamiento porque se está construyendo, eso está fuera de la ley, quiere 1.5 millones de pesos para su beneficio personal”.

En este contexto, Diego Lugo agregó que la renovación de una licencia de funcionamiento de negocio en Sucilá tiene un costo de 35 mil pesos, en tanto que la expedición de una nueva tiene una tarifa de 63 mil pesos que es lo que debe erogar por la apertura de la gasolinera.