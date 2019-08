Suena la campana del 'King of the Ring' en el Polifuncional

Marco Moreno/Mérida

La empresa A&T dio a conocer que el ponchador ecuatoriano Jayson Minda será el oponente del surinamés Tyrone Spong en la reaparición del “King of the Ring” en los cuadriláteros, bajo la promoción de Armor Box.

Minda (14-1-1 8 kos) hará su debut en México en una velada que prevé 11 combates a partir de las 18:30 horas y tres pleitos estelares, además del de Spong y Minda.

El surinamés, quien ya se abre paso en el concierto internacional de los pesos pesados, vuelve a la misma plaza en la que ha combatido con mucho éxito en tres ocasiones previas, luego de una lesión sufrida en diciembre pasado en debut en su país, precisamente ante otro ecuatoriano, Ytalo Perea, al que derrotó para mejorar su récord a 13-0-0 con 12 kos.

Dependiendo de su desempeño y del resultado del pleito ante Minda, Spong, con un panorama más alentador en su mano derecha, aspirará este mismo año a mejores oportunidades.

La función iniciará a las 18:30 horas el 31 de agosto, en el Gimnasio Polifuncional

La velada, promovida por el empresario Emmanuel Alcántara, prevé otros dos combates estelares.

Aparición yucateca

Uno de ellos será entre el actual campeón gallo del Estado, Alberto “Veneno” López, que contendrá ante José “Chiquita” Pérez, de Cancún en peso súper mosca a ocho rounds.

En la otra estelar, el monarca mosca de Yucatán, Junior Granados, chocará también en peso súper mosca a ocho asaltos con el experimentado veracruzano Humberto “Chato” Morales.