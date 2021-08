Sueños en la Literatura Infantil y Juvenil

Se ve más triste un corazón sin sueños que un cielo sin estrellas”, indica uno de los diálogos más emblemáticos de “La guardiana de estrellas”, del yucateco Guillermo Ricalde y que nos hace pensar ¿qué somos sin sueños? Hablar de estos suele ser complejo, porque nos pone en una posición subjetiva. Incluso se usa el adjetivo de “soñador” para quien se aferra a seguirlos, como si eso fuera negativo. Este libro, editado por la Sedeculta en 2020, nos regresa a repensarnos desde el origen de lo que somos.

La historia se refleja en un niño que suele ir a explorar la orilla del mar cuando algo acontece a su alrededor, sea bueno o malo. Y en esos andares recogiendo estrellas se encontrará con una niña que al inicio chocará con él antes de darse cuenta de que pueden ser buenos amigos. Aquí, además de los sueños, nos adentramos a otro elemento importante que su autor nos presenta: la niñez en su estado más puro. Porque como diría la Guardiana, “sólo se puede estar feliz o triste, todo lo demás es cosa de adultos”. Y esto no niega que las y los niños puedan experimentar otros sentimientos como enojo, miedo o angustia, pero nos recuerda que las infancias no deberían atravesar por espacios violentos o poco adecuados para su desarrollo.

Infancias y sueños quedan como elementos latentes en este cuento, pero ¿qué soñamos nosotros? Le tomo la palabra a Guillermo en su bienvenida al lector: “(…) pero también recomiendo su lectura a los adultos, en cualquier momento, pues no hay mejor hora para soñar”, porque en efecto, no hay restricción alguna cuando se trata de los anhelos y emprender los sueños. No hay fecha de caducidad si así lo decidimos.

Por algo la Guardiana de estrellas irá con su nuevo amigo a enfrentar a adultos que, aparentemente, han dejado de soñar –el estereotipo de adulto que no debemos replicar–, y donde tienen que esforzarse para que su palabra tenga valor ante la crítica razón de las personas mayores. Qué dilema: niños y adultos en donde no existe una única realidad regida por la edad. Parte esencial y preámbulo de conocer la verdadera labor de nuestra guardiana de estrellas gira en torno a esta parte de la trama. ¿Qué contesta una mujer que quiere hacer música, pero al mismo tiempo debe hacer la cena para el marido y sus hijos? ¿Qué responde un anciano que dejó atrás en la juventud las fuerzas de correr por estudiar algo de “provecho”? Ninguna actividad moderna debería estar peleada con los sueños. Los adultos que son cuestionados por la guardiana y el niño se asombran como haría cualquiera de nosotros si un infante nos cuestionara el por qué no seguimos ciertos sueños. Porque sí, nuevamente caemos en los sueños: este libro es un sueño en sí mismo. Los de la Guardiana y el niño, los de Guillermo Ricalde y los de sus lectores.