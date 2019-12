Encuentran ahorcado a joven de 18 años en Caucel Pueblo

Novedades Yucatán/MÉRIDA

El joven de 18 años, Luis Adrián Z.B., alias "Kiko", quien estudiaba en el Cobay, presuntamente se quitó la vida por la vía del ahorcamiento en montes de Caucel Pueblo.

Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual el joven decidió acabar con su vida colgándose de un árbol que se hallaba cerca del cementerio de la localidad.

Según datos proporcionados por autoridades municipales, alrededor de las 19:30 horas de este miércoles, Julio Zulú al ver que su sobrino tenía horas de haberse ido sobre una brecha que cruza cerca del cementerio, decidió echar un vistazo para localizarlo.

Sin embargo, a 300 metros del cementerio municipal, Julio encontró a su sobrino suspendido de un árbol de "kitinché", considerado un árbol frágil.

De inmediato dio parte del hecho a la Policía estatal, cuyos uniformados llegaron de inmediato con paramédicos, quienes sólo confirmaron la muerte del joven.

El lugar fue acordonado a la espera de autoridades ministeriales para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

Familiares aseguran que "Kiko" no tenía algún tipo de problema que lo haya orillado a atentar contra su vida.

Amigos mencionaron que el joven no tenía vicios, no fumaba y no tomaba alcohol, y jugaba mucho fútbol.

Vecinos temen que dentro de la familia exista algún tipo de problema, pues este sería el tercer integrante que se quita la vida de la misma forma.

El primero fue hace unos años y era identificado como "Cadenas" y hace unos meses una persona conocida como "Bicho" también se colgó de un árbol, por lo que piden a las autoridades que se investigue este caso.