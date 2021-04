Fatal sorpresa se lleva una mujer al encontrar colgado y sin vida a su esposo

MÉRIDA, Yucatán.- Una mujer que llegó a su casa la tarde de ayer en la colonia Dzununcán se llevó la macabra sorpresa de encontrar a su esposo colgado y ya sin vida.

Con ese suicidio ya suman al menos 76 en lo que va del año en Yucatán y ahora fue Faustino "N", de 39 años y de oficio albañil, quien tomó la fatal decisión de quitarse la vida por la vía del ahorcamiento.

Sus compañeros de oficio narraron que el ahora occiso tenía ya una semana de faltar a su trabajo a una obra en construcción y el día de ayer les dieron la triste noticia que se había ahorcado.

Aseguraron que no le conocían a su compañero algún problema que lo llevara a tomar tal decisión; sin embargo, dijeron no obstante lo conocían bien, también reconocían que había muchos detalles de su vida de que no se imaginaban.

Al momento del terrible hallazgo la esposa del ahora occiso, María "N", de 50 años de edad, solicitó los servicios de emergencias, pero al llegar paramédicos al lugar sólo pudieron confirmar el deceso de Faustino.

Ante tal hecho no quedó más remedio que solicitar la presencia de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones de ley y el levantamiento del cuerpo.

Líneas de prevención contra el suicidio en Yucatán

Si usted enfrenta problemas que lo hagan pensar en tomar esta terrible decisión, lo mejor es comunicarse con especialistas que pueden ayudarle en estos terribles momentos. Aquí le dejamos unos números que pueden ser de mucha ayuda:

Salvemos una vida: 924-59-91, 945-37-77 y 075.

Facebook: Salvemos una Vida Radio.

Programa para la atención del suicidio (PIAS): 9993 10-36-62

Línea gratuita de apoyo a la salud mental de la Secretaría de Salud de Yucatán: 800-000-0779.

Línea de la Vida: 800-911-2000.

Facebook: Línea de la Vida.

Twitter e Instagram: @LineaDe_LaVida.

Correo electrónico: [email protected]

Líneas de apoyo emocional del Ayuntamiento de Mérida: 9994-54-10-81.

