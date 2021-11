Sujeto es detenido por la venta fraudulenta de una casa en Mérida

MÉRIDA, Yucatán.- Por su presunta responsabilidad en la venta fraudulenta de un predio en la capital yucateca, Federico de Jesús "N" fue detenido por agentes de la policía estatal de investigación acusado de recibir más de treinta mil pesos por una casa que no era suya.

Este sujeto fue presentado ayer ante el juez primero de control de Mérida, Antonio Bonilla Castañeda, quien no accedió a la prisión preventiva solicitada por los fiscales y decretó las medidas cautelares de prohibición de salir del Estado y la firma del libro de registros, dentro de los primeros cinco días de cada mes, en el Centro Estatal de Medidas Cautelares. La acusación hecha por los fiscales señala que a finales de mayo del 2016, bajo engaños, convenció a dos mujeres para venderles un predio de la calle 83 en el centro de Mérida.

Para ello, el acusado realizó la simulación de un acto jurídico -la supuesta escrituración de la propiedad- y a cambio recibió la cantidad de treinta y cinco mil pesos.

Sin embargo, como el ahora acusado no entregaba físicamente las escrituras, las víctimas realizaron investigaciones propias ante las autoridades competentes y descubrieron que el imputado no era el legítimo propietario del predio en cuestión. Las mujeres reclamaron al sujeto la devolución del dinero que recibió, pero el imputado no lo hizo.

Como dato de prueba de los fiscales también se presentó un juicio ordinario civil promovido por el legítimo propietario del inmueble.

En la audiencia realizada ayer en el Centro de Justicia Oral de Mérida, el juez de control, Antonio Bonilla, decretó la prohibición de salir del Estado y el sometimiento a la vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cauteles por el tiempo que dure el proceso.

El acusado se reservó el derecho de rendir su declaración sobre los hechos y solicitó la ampliación del término para que se resuelva su situación jurídica.

El juez de control fijó para el próximo 8 de noviembre la celebración de la audiencia de vinculación.

