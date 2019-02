Novedades Yucatán/MÉRIDA

Escuelas, bancos, hospitales públicos y dependencias gubernamentales estatales y federales suspenderán actividades este lunes 4, debido al aniversario de la promulgación de la Constitución Política de México (5 de febrero de 1917).

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó a la población que este lunes sólo brindará atención en las áreas de Urgencias y Hospitalización.

Se suspenderán los servicios administrativos en oficinas delegacionales, subdelegaciones, Centro de Seguridad Social y guarderías del IMSS; así como en consulta externa. Sin embargo, las actividades se reanudarán el martes 5, en los horarios habituales.

Los servicios de Urgencias del Seguro Social laboran las 24 horas, los 365 días del año, y se encuentran ubicados en la Unidad de Medicina Familiar No. 13 (Chuburná), No. 20 (Caucel), No. 57 (La Ceiba), No. 58 (calle 42 sur), No. 59 (Pacabtún), y No. 60 (Juan Pablo II).

También, en los hospitales generales de sub-zona No.3 en Motul, No.5 en Tizimín y No. 46 en Umán; así como en los hospitales generales regionales No. 1 “Lic. Ignacio García Téllez” y en el No. 12 “Lic. Benito Juárez García”, ambos en Mérida.