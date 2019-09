Enseñan en la Modelo cómo convertir conflictos en paz

Nalleli Calderón/Mérida

Por medio del taller denominado “Transformación creativa y positiva de conflictos”, profesores investigadores de la Universidad Modelo buscan promover cómo el desarrollo de la empatía, la comunicación, los valores y el interés por ayudar a los demás contribuyen a la generación de la cultura de la paz y la solución de problemas.

Durante la actividad, que se llevó a cabo en el marco de la 17a. Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, los asistentes experimentaron una aproximación vivencial a maneras de enfrentarse al conflicto por lo que realizaron ejercicios relacionados con la coordinación, la empatía y el desarrollo de habilidades en equipo para desarrollar la tolerancia, el respeto y la comunicación.

Al respecto, la responsable del taller y coordinadora de Desarrollo Académico de la Escuela de Humanidades de la Universidad Modelo, Marcela Montero Mendoza aseguró que la transformación del conflicto es algo que se construye y aprende poco a poco.

“Muchas veces la base de las relaciones humanas se da desde la violencia y el conflicto, por lo que nosotros creemos que podemos transformar los conflictos de manera pacífica y positiva; entonces, enseñamos diferentes tácticas para hacerlo basadas principalmente en un diálogo con empatía y desde el cuidado de todas las personas involucradas en el conflicto”, detalló.

Indicó que en la actualidad, en todos los ámbitos de las relaciones humanas se generan conflictos porque hay diferencias, distintas formas de pensar así como diversidad de culturas, pero se ha seguido un modelo de guerra, de competencia, violencia o aislamiento ante los problemas, lo que genera odio o resentimiento.

Contrario a esto, en la cultura de la paz se fomenta el encuentro, la empatía, el diálogo “incluso pensamos que desde la cultura de la paz que los conflictos no se resuelven sino se transforman, toman nuevas formas y las personas adquieren una nueva cultura para afrontar el conflicto de manera positiva”.

Desde hace seis años, la académica inició los estudios en el tema y en la actualidad aborda en las escuelas secundarias y preparatorias con maestros, alumnos y padres de familia por medio de talleres y charlas para compartirles las estrategias que les ayuden en la resolución de conflictos en todos los ámbitos en los que se desarrollan.

Al solucionar conflictos desde la cultura de la paz, recalcó, las personas aprenden, se reconcilian y aunque tengan una separación, no quedan heridas. La paz es cuestión de conciencia.

“Con lo que he estudiado me he dado cuenta de que las personas no adquirimos desde la infancia las habilidades de la cultura de la paz, la empatía, la comprensión, el entendimiento mutuo, la resolución de conflictos y el manejo del estrés, entre otros; entonces, tenemos que desarrollar esas habilidades”, aseveró.

Por su parte, el profesor y colaborador del proyecto Jorge Tuffic Villalobos Esma destacó que la cultura de paz es una corriente y metodología que busca crear mecanismos para generar convivencia pacífica y armónica entre las personas.

Dijo que en la actualidad el mundo en el que se desarrollan los seres humanos es de competencia que busca culpar al otro e imponer los intereses por encima de las necesidades ajenas.

“Lo que buscamos es generar mecanismos a partir de los cuales podamos comunicar nuestras necesidades, nuestros intereses y llegar acuerdos en los que ambas personas resulten ganadoras, no un conflicto en el que debe de haber un ganador y perdedor”, dijo.