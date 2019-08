Novedades Yucatán/MÉRIDA

Si eres uno de los casi 28 millones de beneficiarios que utiliza la Tarjeta para el Bienestar que entrega el Gobierno Federal a adultos mayores y estudiantes, debes saber que estás en riesgo de perder tu dinero, ya que estos plásticos también pueden ser clonados.

Algunos usuarios de las tarjetas han reportado en redes sociales que han sido víctimas de personas sin escrúpulos que les vacían las tarjetas o que hacen compras "hormiga" con éstas para no ser descubiertos.

En el periódico Excélsior fue publicada la siguiente denuncia este miércoles 7:

"El pasado 1 de agosto fui al cajero de Bancomer para ver si ya le habían depositado a mi mamá la ayuda que les da el gobierno, resulta que no había dinero. Pensé que todavía no depositaban. Hoy fui nuevamente y resulta que ya habían hecho compras con la tarjeta. No era la primera vez que pasaba. Desde febrero ha estado pasando esta situación, pero no nos habíamos dado cuenta de esto, no nos había pasado por la mente que un hijo de... ha estado sacando el dinero o haciendo compras con la tarjeta. Yo no sé si son gente del mismo banco o clonaron la tarjeta. No es posible que les hagan esto a los adultos mayores que cada mes esperan su dinero para comprar sus cosas y que unos rateros de… los dejen sin un peso".

¿Cómo las clonan?

La Tarjeta para el Bienestar es manufacturada por Mastercard, por lo tanto cuenta con los mismos métodos de seguridad que las tarjetas comunes de otros bancos y por lo tanto tiene los mismos riesgos de clonación.

El Skimmer puede esconderse en la mano o bolsillo. (Foto: contexto Internet)

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) hay varios métodos de clonación pero uno de los más comunes se realiza con un dispositivo llamado Skimmer.

Para sacarte el dinero, los ladrones utilizan el Skimmer, ya que este aparato pequeñito realiza una copia de la banda magnética de tu tarjeta, ya sea de crédito o débito, y a través de una computadora pasan tus datos a una tarjeta vacía.

Esto puede pasar en cualquier comercio en el que el empleado tenga el dispositivo y con un despiste del cliente lo utilice sin ser visto.

Por lo anterior, recomiendan no perder de vista la tarjeta en ningún momento y revisar que el lector móvil que te proporcionan para pagar con el plástico sea el habitual proveído por bancos y cajas, y en caso de que no te lo puedan llevar a tu lugar, no utilizarlo y pagar en caja.

También, en los cajeros o comercios se recomienda tapar el tecleo del pin con una mano.

Asimismo, se recomienda evitar los cajeros situados en la vía pública o fuera de instituciones bancarias porque pudieron ser manipulados.

En caso de tener algún problema con la tarjeta puedes denunciar al 01 800 007 3705.