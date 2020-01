Tatiana Proskouriakoff es de origen ruso (*), nacionalizada estadounidense. Estudió Arquitectura en el Pennsylvania State College entre 1930 y 1932; posteriormente, en 1939, trabajó como dibujante en la Institución Carnegie de Washington y en 1958 ingresó como investigadora al Museo Peabody de la Universidad de Harvard.

Tatiana Proskouriakoff es la autora de la obra denominada An Album of Maya Architecture, publicada en 1946. Esta obra clásica era una lectura obligada en la Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Yucatán (hoy Autónoma). El gran valor de esta obra es la capacidad de realizar la reconstrucción de edificios y conjuntos arquitectónicos en sitios del área maya como: Uaxactún, Piedras Negras, y Tikal, en Guatemala; Copán, en Honduras; Palenque, Chiapas; Xpuhil, en Campeche; Sayil, Labnah, Kabah, Uxmal y Chichén Itzá, en Yucatán.

En relación con el Palacio del Gobernador de Uxmal, del cual Tatiana hace una excelente reconstrucción de cómo estaba antes de su exploración, menciona que las piedras de los muros tienen un acabado que les permite ajustar a la perfección, de tal manera que las juntas son perfectas e imperceptibles. La decoración del friso (la parte superior de la fachada) es una obra maestra de perfección artística, sostiene la célebre investigadora.

En opinión de Proskouriakoff fue un gran reto decorar un espacio de 3.5 metros de altura por 97 metros de largo y cubrirlo con diseños repetidos colocados rítmicamente, destacando un motivo central más llamativo y bien elaborado, que hoy sabemos corresponde al Señor Chaak, que gobernó Uxmal en el año 978 d.C.

También señala que los cuerpos de las terrazas no han sido excavados y se observan secciones de muros de contención no cubiertos por los escombros. Destacan dos arcos en perfectas condiciones, muy altos, que llegan a la altura del techo y que posteriormente se tapiaron, dando lugar a un pequeño espacio que permitió abrir un cuarto adicional. Estos dos arcos remarcan los tres cuerpos del edificio.

*) Tatiana nació el 23 de enero de 1908 en Tomsk, Siberia, Rusia, y murió el 30 de agosto de 1985. Su familia emigró a Estados Unidos en 1916. Estudió Arquitectura, pero es más reconocida como epigrafista, arqueóloga y etnóloga, disciplinas en las que fue autodidacta. Trabajó con Sylvanus G. Morley en Copán, Honduras, y Chichén Itzá. Su labor como epigrafista reviste especial importancia, sobre todo a partir de la interpretación de los glifos de Piedras Negras, Guatemala, y Yaxchilán, con lo cual contribuyó al desciframiento de la escritura maya. Fruto de su trabajo de 15 años en la restauración de cientos de piezas de jade sacadas del cenote de Chichén es su libro Jades from the Cenote of Sacrifice, Chichen Itza, Yucatan. Las cenizas de esta afamada mayista descansan en la zona arqueológica de Piedras Negras, a donde, en 1998, un grupo de amigos y alumnos de Tatiana las llevaron. Están cubiertas por una pequeña lápida. En Mérida, un salón del Pasaje Picheta lleva su nombre.- Nota del editor