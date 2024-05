La Ley del Seguro Social establece que son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio quienes tenga una relación laboral personal, remunerada y subordinada, los socios de sociedades cooperativas, las personas trabajadoras del hogar y las personas que designe el Ejecutivo Federal mediante el decreto correspondiente.

También establece la Ley que voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio quienes trabajen como independientes o lo hagan por cuenta propia. Pero, ¿qué debemos de entender por trabajadores independientes o por cuenta propia?, es decir, ¿quiénes son estos? Por supuesto que la propia Ley nos aclara quiénes son las personas que pueden tener la categoría de trabajadores independientes o por cuenta propia, sobre ello dice así la Ley: “Son trabajadores independientes o por cuenta propia toda persona física que no esté sujeta a una relación de subordinación laboral y que no recibe un salario sino genera ingresos por el libre ejercicio de su profesión, oficio o actividad”… y dentro de esta definición, quedan incluidos… los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios, patrones con trabajadores asegurados a su servicio o aquellas personas que cubran el pago de las cuotas obrero patronales establecidas para la incorporación voluntaria al régimen obligatorio… con excepción de los sujetos de aseguramiento establecidos en la fracción V del artículo 13 y a quienes hace referencia la fracción V del artículo 13 es a los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la Federación, entidades federativas y municipios que estén excluidas o no comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social”.

Pueden catalogarse como trabajadores independientes o por cuenta propia, a un médico, un abogado, un dentista, los agentes de seguros, los consultores en seguridad social, comerciantes en pequeño, los técnicos de distintas especialidades, etc. Pero cuando en el párrafo descriptivo se menciona a “los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios…”, no es difícil identificarlos, pues su actividad es muy específica y la realizan sin sujeción a una relación laboral subordinada. Cuando se hace referencia a “patrones con trabajadores asegurados a su servicio son los antes ubicados en la Modalidad 35; o aquellas personas que cubran el pago de las cuotas obrero patronalesestablecidas para la incorporación voluntaria al régimen obligatorio”, refiere a las personas identificadas con la Modalidad 44.

Hoy en día, las modalidades 35 y 44 están derogadas y se les considera ahora como trabajadores independientes para todos los efectos legales en materia de Seguridad Social y pueden disfrutar de todos los beneficios que otorga la Ley: protección en riesgos de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía y vejez, guarderías y prestaciones sociales, ayuda para gastos de funeral y de matrimonio, incapacidades médicas, aseguramiento de sus beneficiarios, recuperación de derechos, Infonavit y pensión.