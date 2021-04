Leones de Yucatan va por la revancha en la temporada 2021

MÉRIDA, Yucatán.- El italiano Alex Liddi y el pitcher mexicano Dalton Rodríguez coincidieron en que en la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) buscarán sacarse la “espinita clavada” de 2019, año en el que los Leones de Yucatán se quedaron a un triunfo de obtener su quinta corona.

“Será la revancha para nosotros. Estamos hechos para ser campeones, es el principal objetivo del equipo desde el primer día de pretemporada, tenemos mucha motivación para pelear el título”, apuntó el nacido el 14 de agosto de 1988, en San Remo, Italia.

Dalton Rodríguez, quien regresó a la cueva melenuda tras una destacada participación con los Algodoneros de Guasave de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), indicó que también tiene sed de revancha, pero de igual manera quiere ganarse un puesto como abridor.

“Ya lo dijo Liddi, nuestra meta es ganar el campeonato, no hay de otra. En lo personal me siento muy bien, la temporada con Algodoneros me sirvió para agarrar confianza, si se da la oportunidad de ser abridor, la aprovecharé”, explicó Rodríguez, de 24 años.

Respecto al tema del acercamiento de la barda del Parque Kukulcán Alamo, el “bambino” Liddi declaró que no está enfocado en pegar cuadrangulares, sino en producir carreras para el equipo.

“Estoy más mentalizado en producir carreras, pero creo que el acerca la barda producirá más espectáculo para la afición, que ojalá en algún momento puedan acudir al estadio”, externó.

Los entrenamientos se desarrollaron sin contratiempos, aunque destacó la presencia del perro “Coco”, mascota de José Juan Aguilar, a quien se le vio corriendo con mucha enjundia mientras los peloteros hacían trabajos de calentamiento.

