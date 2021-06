Zona de baja presión, con 90% de evolucionar a tormenta tropical

MÉRIDA, Yucatán.- De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Miami, la zona de baja presión que se localiza frente a las costas de Veracruz se convertirá en un ciclón tropical en los próximos días.

Aseguró que hay un 90 por ciento de posibilidades de que el sistema evolucione a una tormenta tropical en un plazo de cinco días, y un 70 por ciento de que lo haga en menos de 48 horas.

Explicó que hasta ahora, lo que ha frenado el desarrollo del fenómeno ha sido su cercanía con tierra firme, pero esto cambiará pronto.

Según el boletín, continuarán los chubascos y tormentas eléctricas desorganizadas sobre la bahía de Campeche y el sur de México en asociación con una amplia baja área de presión.

Este sistema se moverá poco hoy y esta noche se espera poco o ningún desarrollo durante ese tiempo debido a la interacción con la tierra.

A broad low pressure area over the Bay of Campeche and southern Mexico is expected to begin moving northward on Thursday. This system is likely to become a tropical depression by Friday over the western Gulf of Mexico.https://t.co/m9946DGzPQ pic.twitter.com/4WF9A5h8ny