Se prevé la formación de 5 huracanes de intensos

MÉRIDA, Yucatán.- De acuerdo con el reporte de la Universidad Estatal de Colorado, en los Estados Unidos, la presente temporada de Ciclones Tropicales 2020 será muy fuerte e intensa, entre otras causas, porque las aguas oceánicas de la cuenta del Atlántico están más calientes, y porque el fenómeno de “La Niña” favorecerá la formación y fuerza de la actividad ciclónica.

“Tomando en cuenta las 7 Tormentas Tropicales ya formadas (Arthur, Bertha, Cristóbal, Dolly, Édouard, Fay y Gonzalo ), y los 2 huracanes moderados ( Hanna e Isaías), más la Depresión Tropical No. 10, quedarían 15 ciclones con nombre por formarse aún, de los cuales 5 serían Tormentas Tropicales, 5 huracanes moderados cat 1 y 2 escala Saffir-Simpson, y 5 huracanes intensos categoría 3, 4 y 5”, detalla el reporte.

Ante todo, se recomienda a la población redoblar esfuerzos en la preparación para enfrentar la presente temporada, ya que aún falta la parte más intensa que inicia el 20 de agosto y se prolonga hasta principios de octubre, y no será hasta el 30 de noviembre cuando termine oficialmente.

Se mencionó que esta temporada será más fuerte que en ocasiones anteriores, pues las aguas oceánicas de la cuenca estás más calientes y su temperatura está por arriba de su promedio normal, como ya se mencionó, ha habido una disminución del viento cortante lo cual también favorecería la formación de estos fenómenos, y por último, que “La Niña” también propicia su aparición e intensidad.

Seasonal forecast from @ColoradoStateU increased & now calls for extremely active 2020 Atlantic #hurricane season: 24 named storms (including 9 that have already formed), 12 hurricanes (including 2 that have already formed) & 5 major (Cat 3+) hurricanes:https://t.co/wL1t2D2mgx pic.twitter.com/DfZgG3CAyC