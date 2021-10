Tiran cientos de litros de cerveza decomisada en Yucatán.

El alcalde de Tizimín, Pedro Cohuó, informó que el Ayuntamiento a su cargo busca vender todas las bebidas alcohólicas que se decomisen en los operativos en contra de la venta ilegal y clandestina de este producto.

El dinero que se obtenga por la venta de bebidas alcohólicas de parte del Ayuntamiento se donaría a alguna organización de beneficencia, y con ello se tomaría en cuenta la opinión de la población, que a través de redes sociales ha sugerido dicha venta de producto asegurado.

Lo anterior lo declaró al realizarse este viernes la “inhabilitación” de mi 448 envases de bebidas alcohólicas, que se han asegurado como parte de los operativos realizados en poco más de un mes en Tizimín y sus comunidades.

Al respecto, el jefe de la corporación, Marcos López Ovando, indicó que se atienden de forma oportuna todas las llamadas anónimas que reciben, en las cuales se reportan sitios donde se vende alcohol de manera ilegal y clandestina.

Envases de la cerveza decomisada en Yucatán

En el evento realizado en los terrenos del recinto ferial, el alcalde Pedro Cohuó dijo que para no generar basura, se evitó romper las botellas y únicamente las destaparon y tiraron el contenido. No se indicó lo que se hará con los mil 448 envases que no se destruyeron.

Asimismo, comentó que para los próximos decomisos se tomará la palabra a la ciudadanía, y se buscará vender el producto para entregar luego los recursos a organizaciones de beneficencia.

