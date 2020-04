De repente te has encontrado con el tiempo para ti, sin las prisas cotidianas, el estrés laboral y escolar; sin las presiones familiares, ni el tráfico ensordecedor al que te enfrentas todas las mañanas y te pone de mal humor desde temprano.

Ya no sabes qué día exactamente es, probablemente de lo mismo; por fin tienes el tiempo para ver la serie que te recomendaron hace mucho, escuchar tu música favorita que solo ponías de fondo rumbo a cualquier parte; ahora tienes el tiempo tan deseado para leer los libros acumulados por toda tu casa y que ya presionaban con su notorio enfado por tu olvido. Para todo eso y más ahora tienes “tiempo de sobra”, frase que estaba en peligro de extinción. Ahora podrías escribir la tesis inconclusa, el artículo que siempre habías dejado en pausa, la carta (sí, carta, a mano y toda la cosa) que contuviste por miedo a que te tacharan de cursi; ahora hay tiempo para deshacerte de las cosas que no usas, y probablemente también aprovechar la sana distancia y aplicarla en personas por las que te preocupaste más de la cuenta y hoy, teniendo todo el tiempo del mundo, ni se acuerdan.

Hoy tienes todo el tiempo del mundo para bailar sola, para cantar aunque no sepas, porque finalmente nadie te escucha y, si te escucha, es porque vive contigo y te quiere tanto que le parecerá hermoso; hoy tienes todo el tiempo del mundo para levantar el teléfono convencional, sí ese de cable que te recuerda las llamadas de tus mejores amigos de la infancia y también las charlas de los primeros amores, para llamar a mamá que seguro se siente sola, pero que con oír tu voz seguro se alegrará un rato de saber que estás bien.

Tienes todo el tiempo del mundo para reconciliarte contigo mismo, para contemplar la vida tan envidiable de tus gatos, para reírte sin culpas por los memes, los videos o las charlas virtuales con amigos y al final sentirte un poco triste por no poder abrazarlos. Ahora sí tienes tiempo para platicar con tus hijos, si los tienes, escucharlos y tratar de calmar su ansiedad por el aislamiento con un poco de humor, dejando a un lado el papel de mamá o papá que le recalca a cada rato sus obligaciones y montones de tareas que los maestros dicen que tiene que realizar; en realidad hoy sabes que lo único valioso que debes aprender de la vida es ayudar a los demás y ser feliz. Hoy tienes todo el tiempo del mundo para amar, tu casa es lugar donde habitan las personas que ocupan el lugar más grande en tu corazón. Y la verdad es que, no es hoy, no es la cuarentena, siempre tenemos a la mano todo el tiempo del mundo, solo que no hemos sabido, hasta ahora, poner pausa y vivirlo.