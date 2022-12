Joaquín Tamayo/Mérida

Introducción a las esquirlas

Agustín Monsreal se ha pasado cuarenta libros, y quién sabe cuántas miles de cuartillas, contando cuentos, fabulando gente, inventando al tanteo de su imaginación la sangre y el alma de las palabras. Ahora, cuando ya rebasa los ochenta años, ha decidido narrar el mejor de sus cuentos, el más enrevesado, el más eufórico, feliz y fascinante, aunque también el más desgarrador y enigmático: el descollante relato de su existencia que, de algún modo, es un movimiento hacia la nostalgia, un arrebato hacia las intemperies sin cicatrizar que pueblan el interior de un hombre.

Pero entendámoslo: en general, no hay biografías definitivas ni definitorias. Solo esquirlas, episodios, recuerdos editados, pues siempre algo se esfuma en el caprichoso montaje del olvido o se mantiene en el refugio de los espectáculos secretos. Ningún testimonio, ningún volumen de memorias, logrará abarcar jamás todos y cada uno de los pasajes de una vida. Es una tarea sin esperanzas. Recojo aquí algunas de esas esquirlas que hemos compartido:

A Agustín Monsreal lo conocí en 1992. Había llegado a Mérida para un encuentro de cuentistas en el Museo de Antropología e Historia. Yo había leído La banda de los enanos calvos, Sueños de segunda mano y Los ángeles enfermos, y estaba intrigado con aquel ariete de las metáforas. Me habían sorprendido su audacia verbal y su arsenal técnico para eliminar artificios y concentrarse únicamente en las incendiarias pasiones de sus personajes. A ello se debía mi interés por hacerle una nota.

“Púchale, estoy ocupado. Solo aguántame y te invito a unos molletes”, me explicó mientras firmaba un libro a una admiradora que le declaraba su amor en medio del gentío. La última mañana del evento el escritor accedió por fin a una entrevista. Creo que a partir de ese instante no he dejado de entrevistarlo. Han transcurrido ya treinta años.

En aquella primera ocasión nos acompañó la escritora Celia Pedrero, quien en 2009 editó la antología Universo Monsreal, un compendio de cuentos, reportajes y ensayos sobre el trabajo y la personalidad del escritor. Minutos después se sumó Laura Barrientos Olivares, esposa de Agustín, y la charla se prolongó durante tres horas y varias órdenes de molletes y café.

Laura era una entusiasta promotora de su marido. De entrada, su lectora más crítica. Organizaba su agenda, le conseguía talleres y se encargaba de la difusión de los libros que salían a borbotones, frenéticos. Uno tras otro o casi uno contra otro: Lugares en el abismo, Las terrazas del purgatorio, Punto de fuga, Canción de amor al revés, Cantar sin designio y A la salud del cuento, hasta entonces. Me inquietaba el incontenible torrente de su producción, así que le pregunté si no había sufrido algún tipo de sequía literaria.

“Tengo suerte –me respondió mirando a Laura–, me ha tocado una sirena de luz, sirena del viento, y por eso acepto con amor todas sus “sirenidades”. No, no es verdad, Laura es mucho más que mi musa: es la mano derecha de mi corazón”.

De ahí en adelante, en todas nuestras conversaciones, incluso las privadas, solían aparecer los distintos matices de la ficción humorística por encima de la realidad de su pasado. En el fondo yo sabía que, en sus respuestas, en sus juegos con el idioma, en las distintas y a veces descabelladas y divertidas versiones que dictaba de sí mismo (no conozco a otro narrador con más autobiografías imaginarias que él), había una actitud suya de “Todo es verdad, porque yo lo he inventado”, como señaló Boris Vian. También me recordaba aquello de “Confía en mí: te estoy mintiendo”.

Esa frase no es mía, por supuesto, la vi en un anuncio de televisión o la leí en un manual de estoicismo, no estoy seguro. Sin embargo, presiento que ambas sentencias constituyen la forja de un autor de tiempo complejo como José Agustín Monsreal Interián.

He aquí un fragmento de una de nuestras conversaciones:

CAPÍTULO 1

–No te detengas: Síguela escribiendo.

–Ya no tengo el ánimo. Otro día se me aparecerá en estas hojas. A veces así pasa en la escritura. Ni modo. –Creo que no estás aplicando lo que afirmas en tu Decálogo (Indispensable) del Perfecto Cuentista: “Si realmente quieres ser cuentista literario no empieces por conmiserarte y hacerte la víctima: deja la corona de espinas y el calvario para los poetas y los novelistas”.

¿Qué te parece?

Tal vez era la mujer de mi prójimo. –La hubieras vuelto sirena. –¿Para qué? No sé nadar. –¿Todo el tiempo deseas a la mujer de tu prójimo?

–No siempre. Solo en los cuentos, en los que más me entusiasman, y en algunos poemas de verso libre y en los aforismos. A veces también en la calle y frente al mar o con los ojos cerrados, si me descuido…

–Pase lo que pase, estoy seguro de que terminarás recuperándola, pues la estabas escribiendo con muchos detalles, con esos adjetivos que tanto te gustan: luminosos, febriles, sensuales; también con adverbios subversivos como “parasiempremente”, según tu estilo.Empezaste por describir sus piernas. Bueno, en realidad, siempre he sabido que eres un hombre de piernas.

–La verdad es que todo esto ha sido culpa de la mamá de Carrasco, mi compañerito de clases de la primaria. De ella fueron las primeras piernas realmente deslumbrantes que vi en mi vida; yo me enamoré a profundidad de su belleza y de su carácter dulce y muy sensual al mismo tiempo. Era una sirena, no de tierra firme, sino de la tierra prometida. Creo que por esa señora comencé en la literatura y me gradué de “piernólogo”. Fue una especie de impulso, de explosión inspirativa, cuando yo todavía era muy niño; solo con recordarla me sigue estremeciendo. ¡Maldito Carrasco!… Entonces él fue mi primer prójimo.

AHORA HABLEMOS EN SERIO.

Vayamos al principio, al principio real, ¿quiénes fueron tus padres?

–Mis padres fueron Gilda Mercedes y José Agustín. Tuvieron a bien amarse. Yo tengo para mí haber sido fruto de ese amor primario. Nací el 25 de septiembre de 1941 en el barrio de Santiago, en Mérida. Por circunstancias que desconozco, se separaron y tuvieron más hijos, cada uno por su rumbo. Ella tuvo seis más y él, tres. En total, somos diez hermanos que partimos de esa raíz. Luego de mí vino mi hermano Enrique, quien ha sido el más cercano. Los demás nacieron cuando yo ya había cumplido diez años, hubo mucha distancia de por medio. Prácticamente fui hijo único. Y por ser el mayor era el acompañante perpetuo de mi madre.

Ahí andaba de pegoste con ella por donde se pudiera. También por ser hijo de una mujer divorciada, viví de cerca el escarnio social, el señalamiento de esa doble moral de la sociedad. Así que, a modo de protección, yo creo, mi madre vivía con otras mujeres, en este caso, con mis tías Adela, Conchita, Sofía y algunas primas. Entonces yo crecí, me desenvolví, me desarrollé y comencé a amar la vida en medio de un círculo de mujeres que hablaban todo el tiempo y siempre lo hacían con el tono yucateco.

Hablaban muy bonito, cocinaban, reían, jugaban y recreaban sus vidas; entre ellas había divorciadas, viudas, quedadas, dejadas, solteronas y solteritas. Era un grupo muy vasto y rico en cuanto a posibilidades de aprendizaje para mí. Así que yo se lo agradezco infinitamente a mi mamá, por el hecho de haberme permitido vivir esa experiencia durante mi infancia, ya que de otra manera nunca la habría vivido.

Yo tengo para mí que de ahí me vino, tiempo después, cuando me encontré con la tragedia griega, que viera en las mujeres de la tragedia, es decir, en Yocasta o en Electra, un reflejo de mis tías, de mis primas, y me encontré con unos personajes inmensos. Por ahí era la amalgama y de ahí viene mi admiración por la mujer. Mis personajes femeninos están siempre presentes, a veces, incluso, en un segundo plano, aunque con un gran poder.

MALA EXPERIENCIA EN EL AVIÓN

–¿En esa época aún vivías en Mérida?

–No. En Mérida yo viví nada más hasta el año y tres meses de edad; fue cuando tomé la decisión de irme a la Ciudad de México y los arrastré a todos conmigo.

¿Ya vas a hacer literatura?

–Bueno, digamos que solo estoy reconstruyendo la historia. Lo cierto es que en ese ámbito femenino transcurrieron mis primeros años, hasta que cumplí siete, pero no sé por qué extraña razón me mandaron a Mérida. No sé si me mandaron lejos porque empecé a hablar; es que yo fui mudo hasta los siete, como ya sabes. El caso es que me mandaron en avión, me encargaron con la aeromoza, pero en realidad fue una experiencia muy feíta, y todo porque me dieron de tomar un jugo de tomate; durante una bolsa de aire por la que atravesó el avión, me revoloteó el estómago y el jugo se volvió un desastre. En Mérida me inscribieron en el primer año de primaria de la escuela Eligio Ancona, lo cual me demostró que mi estadía en Yucatán iba para largo. Viví un año, de los siete a los ocho.

–¿Con quién vivías?

–En la casa del barrio de Santiago de mis tíos Fausto Díaz Triay y Gladys Interián. Allí estaban mis primos: la Cuca, que era un año menor que yo, y Juan José, que era menor unos tres o cuatro años. Esa casa fue la responsable de que yo me volviera piernólogo, porque mi tía Gladys, a la usanza yucateca, vestía hipil y sus batones; tenía unas piernas muy bonitas, y por las tardes invitaba a sus amigas y todas andaban a pierna limpia y yo, como siempre, de fisgón, descubriendo ese mundo maravilloso. Fíjate que allí aprendí a bañarme en la pileta con la Cuca. Ahí nos tenías al par de chapulincitos.

–Algo escribiste de esa prima y de esa pileta, creo.

–¿Ah, sí?... Debe ser. Lo cierto es que tengo bellos recuerdos de esa casa de la calle 78, número 473-B, que por cierto supe que la vendieron una vez que murió mi tía Gladys, y luego mi prima. Ya no será posible institucionalizar esa casa, ya no pondrán una placa que diga aquí vivió Agustín Monsreal, aquí aprendió a bañarse en la pileta con su prima la Cuca, ni nada de eso. Espero que algún día un gobernante sensible se entere, compre la casa y la convierta en museo; yo entonces donaría mi biblioteca. Imagínate qué bonito sería.

–¿Qué escenas recuerdas de aquella estancia en Mérida?

–Recuerdo la salida de la escuela, los mochilazos al salir de clases. Era parte del encanto, como una tradición: todos los días nos agarrábamos a mochilazos a las puertas de la escuela, era puro relajo; yo no sé por qué, pero era el juego de cada día. Todo esto era antes de recalar en los helados Polito, en el parque de Santiago. Una de las cosas que extraño es la libertad con la que un niño podía andar por la calle y de lo fisgón que yo era, como ya te dije. Me daba por espiar por las rendijas de las puertas y por las ventanas y las mojoneras para ver hacia adentro y estar de aquí para allá; también recuerdo los aromas de los patios, que se me quedaron para siempre, junto con los olores de la panadería. Por las tardes me mandaban a comprar el francés en la panadería de la esquina y ese olor se me impregnaba, era el pan inundándome. Una cosa que me gustaba mucho eran las cartas de mi mamá, así que lo que aprendía en la escuela lo repasaba leyéndola, lo aplicaba en sus cartas. Mi mamá tenía una letra preciosa. Nunca le contesté sus cartas y creo que me quedé con la idea de contestarle, y por eso alguna vez me dio por escribir “Cartas extraviadas por falta de dirección”.

–¿No será que, inconscientemente, te volviste escritor solo para suplir el hecho de que nunca le respondiste aquellas cartas a tu mamá?

–Pues mira, creo que sí, en parte es eso, y en parte me hice escritor para rendirle un homenaje a esas mujeres, a esas tías, a esa casa de mi infancia, al barrio, al Mercado Grande y a la Plaza Grande. Ya he dicho que a mí me dejaban salir y yo me iba a la Plaza, que era mucho para un niño, solo para encantarme con el jolgorio de los pájaros cuando empezaban a despedirse entre ellos, cuando se daban las buenas noches. Esa es una fascinación que conservo hasta la fecha, cada vez que voy a Mérida me gusta ir a la Plaza Grande a la hora del crepúsculo; claro, ya no es lo mismo, ya no hay tantos pájaros piando y cantando. Pero la memoria y la nostalgia me ayudan a escucharlos como la primera vez. Mi otro recuerdo es con mi tío Fausto. Yo lo acompañaba al mercado muy temprano, a eso de las cuatro de la madrugada, para que hiciera las compras del día. Eso fue muy bonito.

SILVIA AL PIANO

–Luego vuelves a la Ciudad de México, un año más tarde.

–Así fue, pero lo más significativo de esa época era que mi mamá trabajaba como secretaria de Fernando Torre Lapham, quien era el director de la Escuela de Teatro de Bellas Artes, la cual estaba todavía en el Palacio de Bellas Artes. A veces, por las tardes, me llevaba con ella. Ahí conocí algunas cosas extrañas, como, por ejemplo, ver a una muchachita preciosa tocando un piano con mucha aplicación, aunque el piano no sonaba.

Ella le pegaba a las teclas, pero no sonaba nada. Me sorprendió mucho. Luego supe que esa muchachita era Silvia Pinal y que en realidad estaba ensayando para un papel que representaría en una película. Aquello me pareció mágico. Además, la muchachita preciosa despertó en mí cierta inquietud. La otra experiencia en el Palacio fue que una noche, ya tardecito, me metieron a un palco, ahí, solito, a ver algo que me dijeron que era una obra de teatro. La protagonizaba el joven Ignacio López Tarso y hacía el papel de Cuauhtémoc.

En la obra le quemaban los pies y para mí ver eso fue terrible, muy duro ver aquella escena; quedé sumamente impactado. Después mi mamá me explicó que no era cierto, que eran puros inventos: es una obra de teatro, es ficción. Pero al día siguiente fui otra vez al palco y vi lo mismo. Entonces me dije: “¿Qué pasó?, ¿cómo es esto?, qué aguante de Cuauhtémoc”, y así durante una semana vi que le quemaran los pies. Creo que eso también influyó en mi escritura; me refiero a esta cosa de crear algo de la nada, una historia, pues. Me sedujo la idea de repetir un evento en una ficción. Llegué a ver en cine una obra de Buñuel donde se repite todo: El dulce encanto de la burguesía (más adelante, por supuesto), y para mí todo eso es reflejo o resonancia de aquella época.

Después vino el nacimiento de mi hermano Paco; yo había cumplido ya diez años, tal vez andaba por los diez años y medio. Mi vida era estar jugando en la calle. Jugábamos futbol, el avión, bote pateado, y por ese tiempo tuve mi primera novia, digamos, más formal: se llamaba Gloria, vivía en la casa de enfrente.

También me llevaba con su hermanito. Un día estaba yo precisamente con el hermanito viendo estampitas de artistas de cine, y tenía en la mano la de Jane Powell en traje de baño. Bueno, estaba entusiasmadísimo e hice un comentario, algo así como “qué bien se ve esta mujer”, entonces sentí un golpe en la cabeza,era Gloria, quien me había visto y oído diciendo aquello y por eso me soltó un escobazo. De ahí no me quiso volver a hablar jamás. En esos años me gustaba llevar de paseo a mi hermanito Paco en su carriola.

En una esquina había una cafetería, “Kikos”, y al lado estaba un local muy chiquito donde se remendaban medias, a cinco centavos la corrida de medias. Era una joven la que las arreglaba, y todas las tardes, a las cinco en punto (quizá por eso mi obsesión con esa hora), sin fallar, siempre a las cinco, el enamorado de la muchacha ponía en la sinfonola del “Kikos” aquella canción llamada Usted, cuya letra dice: “Usted es la culpable/ de todas mis angustias/ y todos mis quebrantos…”. Me llamaba mucho la atención.

Yo me preguntaba del porqué de la obsesión del tipo, ¿pues qué le habrá hecho esta muchacha a este sujeto? Nunca supe qué pasó con ellos, pero me quedó la curiosidad, la idea de lo que podía ser. Y recuerdo también a una vecinita, feíta la inocente, según mis pareceres de entonces, a quien le decíamos “La Chata” y que usaba unos lentes de fondo de botella; creo que se llamaba Ana María, de ella nació el cuento “El juego de los besos”, porque en las tardes nos reuníamos los niños que vivíamos en el edificio de la calle Tehuantepec número 135, de la colonia Roma,

donde yo crecí. En el caso de “La Chata”, era al revés: yo le gustaba a ella y creo que a ella le di mi primer beso. Su papá jugaba ajedrez y me llamaba mucho la atención la seriedad de ese hombre al sentarse frente al tablero. También recuerdo a sus hermanitos: uno era Carlitos, que andaba como sombrita tímida por todo el edificio, y al hermano mayor, que era medio sangrón porque estudiaba en el colegio militar; andaba uniformado y se sentía la divina maravilla. Había una especie de rivalidad entre él y yo por su actitud tan pedante. Pues ahí andaba, con todo eso, de novio con Ana María. En ciertas tardes del fin de semana, mi mamá iba a casa de una señora muy agradable para jugar canasta uruguaya y yo la acompañaba. La señora era mamá de un joven muy alto, muy grandote y sonriente, que tenía la costumbre de revolverme el pelo cuando me veía. Él estudiaba Medicina. Con los años, me enteré de que ese muchacho era Fidel Castro.

EN CASA DE FIDEL CASTRO

–A ver, ¿quieres decir que la señora que jugaba canasta con tu mamá era doña Lina Ruz González?

–Pues ahora no recuerdo el nombre de la señora. Yo nomás la recuerdo como la mamá del muchacho de la medicina. Esto debió haber sido más o menos en 1951 o 1952. Yo tendría entre once o doce años y Fidel y su mamá vivían en la misma calle de Tehuantepec, solo que con una diferencia de cinco cuadras.

–¿Qué te decía Fidel Castro?

–Nunca hablamos. Únicamente lo recuerdo como un muchacho muy afectuoso, que siempre que me veía me alborotaba la cabellera, me pasaba la mano por el pelo, y ya sabes que no era difícil que me lo alborotara.

–¿Cuándo y cómo supiste que era Fidel Castro?

–Mucho después. Fue cerca de mis veinte años. Fíjate en esta coincidencia: unos tíos yucatecos, por parte de mi mamá, se apellidaban Castro Ruz, pero no tenían nada que ver con Fidel. Sin embargo, cuando vino lo de la Revolución Cubana y se armó todo y la fama vino para Fidel, yo dije: “¡Ah, mira!, conozco a ese muchacho”. Y mis tíos, que presumían ser Castro Ruz, se daban el taco con sus apellidos. Yo pensaba, incluso, que podíamos ser parientes.

–¿A tu padre no lo veías mucho en esa época?

–No. A mi papá lo conocí cuando yo tenía treinta y tres años por una circunstancia especial. Así fue la cuestión de la “conociencia”. Pero antes jamás hubo comunicación con él. Solo me enteraba de cosas que decía mi abuela; por ejemplo, que hubo un enfrentamiento entre un tío materno con mi abuelo paterno por causa mía; es decir, la razón por la cual tuvimos que venir a la Ciudad de México. Esto tengo que contarlo desde el principio.

EL TIROTEO

–Regresemos entonces a ese momento.

–Ahí te va: cuando mis padres se separaron, mi mamá y yo nos quedamos, precisamente, en la casa de los tíos Castro Ruz. Mi papá se fue a casa de mis abuelos. Llegado el Año Nuevo, mi abuelo paterno fue y le dijo a mamá si podía llevarme con ellos y que me devolvería luego, pues quería que yo pasara la festividad con la familia. Mamá aceptó, pero el abuelo no me regresó.

A los dos días mamá ya estaba desesperada y llegó mi tío que, literalmente, era de armas tomar. Mi tío le pidió al tío Fausto (entonces aún novio de la tía Gladys) que lo acompañara a casa de mi abuelo y también le dijo que no apagara el coche, que lo mantuviera encendido, pues no sabía cómo iban a salir las cosas. Lo cierto es que lo vieron llegar y apagaron las luces, pero de todas maneras el tío entró y se agarró a balazos con el abuelo, que también era entrón. El resultado de aquella balacera fue que los dos acabaron heridos en el hospital.

Lo peor es que el 6 de enero murió el abuelo a consecuencia de los disparos. Entonces mi abuela paterna me echó la maldición. Dijo: “¡Llévense a ese niño de aquí, porque es el culpable de que haya muerto mi marido!”. Y eso de “niño culpable” yo lo cargué no tienes idea por cuántos años, no te imaginas durante cuánto tiempo, porque me lo repetían por muchos rumbos, y esa fue la cuestión del distanciamiento. La mamá de mi padre, además, era una señora muy dominante. Por eso a él lo conocí hasta ya grande y todo se dio por circunstancias bastante azarosas. Uno de los hermanos de mi papá me encontró en el lugar donde yo trabajaba, en la Ciudad de México.

Me dijo que nos acercáramos, que no estaba bien que siguiéramos distanciados; me cayó bien este señor, Diego; luego me llevó a su casa y me presentó a su familia. Yo ya estaba casado, tenía a mis hijos Orestes y Darío. Y en una plática mi tío me habló de mi papá, me dijo que había vuelto a casarse y que tenía tres hijos: dos niños y una niña. Pero me llamó la atención cuando me explicó que uno de los hijos, el de en medio, le había salido idiota. A mí eso me impactó. Me dije: “No vaya a ser la de malas que por herencia…”.

Ya sabes. Así que hablé con Elvira Saldaña, mi primera esposa, y acordamos que iríamos a Mérida para conocerlo y para ver cómo estaba el caso de mi medio hermano. Ya en Mérida fuimos a comer a su casa. Yo los vi a todos muy normales, aunque ellos a mí, por supuesto, me miraban con cierta reserva; era lógico, finalmente yo aparecía de pronto como el hermano mayor. La verdad es que nos llevamos de forma muy respetuosa. No vi nada anormal. Pensé que mi tío se había equivocado.

Llegando a la Ciudad de México le comenté, pero no se acordaba. Yo le insistí. Se quedó pensando y me dijo: “Es cierto, lo que pasa es que cuando este muchacho era adolescente le dio por escribir versos y por eso era el idiota de la familia, pero no te preocupes, se lo quitaron a golpes”.