Los días internacionales nos dan la oportunidad de sensibilizar a la comunidad sobre temas de interés. Se pretende también llamar la atención de medios de comunicación y gobiernos sobre las necesidades de grupos específicos que se han visto desfavorecidos en políticas públicas o en percepción de las personas. Este 21 de marzo fue el día internacional de las personas con síndrome de Down.

Es importante entender su problemática y la necesidad de inclusión y aceptación en la sociedad. El síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la humanidad, siempre ha existido en todas las regiones, en todas las razas. Es importante comprender la necesidad de este grupo de personas, como de cualquier otro, a la atención de la salud y a una enseñanza inclusiva que les permita aprender con niños de su edad, siendo parte de su comunidad y encontrando su propio valor y sus habilidades especificas.

Muchas personas con esta condición han hecho aportaciones importantes a la diversidad de sus comunidades. Se eligió el 21 de marzo porque la alteración cromosómica es en el par 21 y es por tener tres cromosomas, de esta manera el 21/3 tiene un significado especial en la comprensión de este síndrome y de sus necesidades particulares. Se habían logrado algunos avances importantes en cuanto a la inclusión escolar, pero con la pandemia hay que buscar nuevas formas, creativas, de que sigan sintiéndose incluidos y que al mismo tiempo tengan el mismo acceso a la información y al sistema educativo.

El lema de la campaña de este año fue “Todos somos igualmente diferentes” y tenemos que acostumbrarnos a tratar a todas las personas con dignidad y con respeto, aun si son diferentes a nosotros y no importa qué las hace diferentes. Puede ser la raza, la nacionalidad o un síndrome, al final eso no es lo importante, lo importante es que todos somos comunidad y tenemos que ayudarnos unos a otros. El objetivo de la caravana “Todos somos igualmente diferentes” fue resaltar la importancia de la autonomía de las personas con síndrome de Down, así como su independencia individual. La importancia de la concientización social de la inclusión en todos los ámbitos, no solo como una práctica de aceptación, sino como un derecho de participación y de tomar sus propias decisiones y entendiendo que la inclusión fortalece el desarrollo del capital humano.

Hoy, muchas personas con esta condición han demostrado de lo que son capaces si se les trata con respeto y dignidad. Pablo Pineda es un joven con síndrome de Down que ha logrado diplomarse como especialista en esta misma discapacidad, además de ser un actor premiado en el Festival de San Sebastián. En España esta Ángela Bachiller, que es concejala en el Ayuntamiento de Valladolid y lucha por sus derechos y los de toda su comunidad. Owen Groesser, que es toda una celebridad del basquetbol estudiantil y ha aparecido en programas de sport center de ESPN; Barbara Wetzel ganó el campeonato Mundial de Gimnasia Artística en 2015; Madeline Stuart diseñó y modelo su atuendo en la Semana de la Moda en Nueva York; Eli Reimer logró pisar el campo base del Monte Everest.

Y así la lista es interminable, personas que han perseguido sus sueños y han logrado sus metas gracias a que se les permitió desarrollar su potencial. Hay personas a nuestro alrededor que nos inspiran con su esfuerzo y con sus logros, como Mauricio González Esquivel, que ahora abrirá su nuevo negocio de mermeladas y productos artesanales Ba´axMau y que con su lucha diaria nos inspira a ser mejores y más incluyentes. Sé parte de este movimiento y practica la inclusión