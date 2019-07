Líder del FUTV apuesta por la unidad y el trabajo

Israel Cárdenas/Mérida

Al rendir protesta como secretario general del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) para el periodo 2019-2025, Héctor Fernández Zapata declaró ayer que apuesta por la unidad, que no buscará revanchismos y que las puertas de la central taxista estarán abiertas para todos.

El mediodía de ayer, con la asistencia de cientos de socios, concluyó la asamblea electiva del FUTV que inició el domingo 23 de junio pasado, pero que fue suspendida ese mismo día. Se reanudó el domingo 30 de junio con una jornada electoral en la que Fernández Zapata fue reelecto.

La nueva directiva instruyó al Comité de Honor y Justicia la integración de un informe para identificar a las personas que orquestaron el “zafarrancho” del domingo 23 de junio en el arranque de la jornada electiva, el reporte se dará a conocer en la próxima asamblea de la agrupación.

“Por ningún motivo voy a buscar la desunión de esta organización, por ningún motivo voy a buscar revanchismos, al término de la votación fui muy claro, que iba a girar la hoja, pero tampoco podemos dejar pasar algunos actos que los estatutos rigen, pero lo vamos a hacer con esa responsabilidad, mi trabajo como secretario general es la unión de esta organización”, aseguró.

William Sosa Altamira, ex diputado federal, ex legislador local y ex alcalde de Izamal, fue el encargado de tomar la protesta a Héctor Fernández como secretario general del FUTV para un nuevo periodo, y ante quien manifestó que la central taxista con la elección democrática se anticipó a una ley que entrará en vigor en octubre.

“El Frente Único de Trabajadores del Volante quiere demostrarle a la sociedad que somos un grupo de personas que quiere hacer las cosas bien, que quiere trabajar recta y correctamente para recobrar esa confianza que alguna vez tuvimos de la sociedad y que hoy sentimos que ha perdido”, agregó Sosa Altamira.

En tanto, Héctor Fernández le tomó la protesta a los integrantes del nuevo comité ejecutivo del FUTV. En el punto de asuntos generales del acto que se llevó a cabo en el centro deportivo, socios de la central taxista pidieron la desaparición de la figura de “asesor vitalicio”, incluido el sueldo por percepciones.

“Ustedes fueron un ejemplo a nivel nacional por emitir su voto, es el primer sindicato en el país que hace lo que ustedes hicieron el domingo, eso nunca se olvidará, eso pasará a la historia, será recordado que el FUTV es el primer sindicato que hace una votación de esta forma, me siento muy orgulloso y comprometido con ustedes”, declaró Héctor Fernández.