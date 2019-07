Barry se mantiene como tormenta tropical y se degradaría a depresión

Novedades Yucatán/MÉRIDA

Esta mañana de sábado, el fenómeno atmosférico Barry se mantiene como tormenta tropical y se prevé que unas horas toque tierra en Estados Unidos.

El fenómeno se encuentra a unos metros del Estado de Louisiana, afectando la zona con fuertes tormentas y en Yucatán se le da seguimiento por su proximidad.

Se espera que luego de tocar tierra el fenómeno se degrade a depresión tropical.

En este momento en la ciudad de Nueva Orleans en Louisiana hay fuertes tormentas a consecuencia de Barry, donde provocó graves inundaciones en toda la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el estado de emergencia para Louisiana, horas después de que el 50 por ciento de la producción de crudo de la región fue suspendida y las compañías evacuaron a trabajadores de las instalaciones refineras en la costa.

BARRY'S CONDITIONS - WeatherNation Meteorologist Logan Poole is tracking current conditions of Tropical Storm Barry as it approaches Louisiana. Hear what he had to say as winds whipped across the area in excess of 60 mph. pic.twitter.com/U6OQcDbKgC