Nace en el Atlántico la tormenta tropical "Lee"; en unas horas sería huracán

Ayer por la tarde la depresión tropical número 13 se intensificó rápidamente en el Atlántico Central, hasta conformarse como tormenta tropical, la cual lleva por nombre “Lee”.

Según los modelos de pronóstico este sistema se intensificará en el transcurso de este día para transformarse en huracán categoría uno en la escala Saffir-Simpson, y a partir de ahí tendrá un crecimiento explosivo para llegar a ser, en cuestión de un día más o dos, hasta un potente huracán categoría 4 o 5.

Por su parte el meteorólogo de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Juan Vázquez Montalvo, explicó que este fenómeno se formó en la zona de las islas de Cabo Verde, sitio donde apenas se forma una onda tropical que tiende a desarrollarse y recorrer todo el Atlántico; en ocasiones llegando hasta el Mar Caribe o desviándose hacia las Antillas menores.

Precisó que la tormenta “Lee” es un caso un especial, pues se conformó en un momento en que el viento cortante que detiene su crecimiento es mínimo, por lo que puede desarrollase ampliamente a sus anchas, aunado a que la temperatura de las aguas del atlántico se encuentra por arriba de lo normal, lo cual le sirve como combustible para incrementar su fuerza.

Juan Vázquez recalcó que tan rápido es su desarrollo, que apenas ayer fue nombra como tormenta tropical número 13, y en cuestión de horas se convirtió en la tormenta tropical “Lee”.

“Hay incertidumbre real de lo que va a pasar con este sistema. Si no gira, podría llegar hacia la Península”, indicó Vázquez Montalvo, quien también afirmó que la zona no corre de momento ningún peligro, pues hasta que este fenómeno no se encuentre “en la puerta” del mar Caribe, no deben crearse ideas catastróficas, por lo que pidió a la ciudadanía mantenerse informados sólo por los canales oficiales que son los boletines de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

Señaló que quizás el viernes se puede tener un panorama más definido de la ruta que seguiría “Lee” , y que en caso de no dar la vuelta hacia el noreste, estaría golpeando las Antillas y Puerto Rico en una categoría de mucho peligro y desastre.

Para hoy se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas sobre la Península de Yucatán. La temperatura máxima se ubicará entre los 34 a 36 grados Celsius.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Actualizan pronóstico de huracanes; se esperan al menos 4 en la región

Yucatán: ¿Cuántos ciclones se esperan para este año?

Este 2023 se espera 13 ciclones tropicales y 6 huracanes en la región