"Zeta" afecta a casi 60 mil usuarios de la CFE en Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- Casi 60 mil usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han resultado afectados en la entidad ante el paso del huracán "Zeta", ahora convertido en tormenta tropical. Sin embargo, más de 15 mil reportes han sido atendidos con resultados satisfactorios.

De acuerdo con las cifras registradas hasta las 9:00 horas, ante el paso de este fenómeno por Yucatán, un total de 59 mil 208 usuarios registraron afectaciones en su servicio de energía eléctrica, lo cual representa el 6.63 por ciento del total de usuarios que tiene la CFE en esta región.

De esa cantidad, 15 mil 371 han resultado con el restablecimiento de su servicio, cantidad que es el 26.57 por ciento del total de usuarios afectados, según informó la propia CFE a través del Gobierno del Estado.

Se dio a conocer que en total, hay mil 16 trabajadores electricistas atendiendo los mencionados reportes, 123 grúas en activo, 302 vehículos, 1 helicóptero, 49 plantas de emergencia y 20 torres de iluminación para atender todos los reportes ante el paso de Zeta por Yucatán.

Asimismo, se establecieron centros de operaciones estratégicas de la CFE en Mérida, Motul, Ticul y Tizimín.

"Zeta" sale de Yucatán

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, informó que el centro de la tormenta tropical "Zeta" ya abandonó el territorio yucateco y se tienen afectaciones por ahora solo en el oriente del estado.

Vila Dosal indicó que "el ojo de la Tormenta Tropical Zeta salió de nuestro estado a las 7:00 am, hasta el momento tenemos afectaciones en el oriente del estado donde se sintieron vientos huracanados. Afortunadamente no tenemos vidas que lamentar, tenemos reportes de árboles y postes caídos, varios municipios no cuentan con servicio de luz y las principales afectaciones en este servicio están en Chemax, Valladolid, Temozón y Tizimín", informó.