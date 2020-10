MÉRIDA, Yucatán.- El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, informó que el centro de la tormenta tropical "Zeta" ya abandonó el territorio yucateco y se tienen afectaciones por ahora solo en el oriente del estado.

"El ojo de la Tormenta Tropical Zeta salió de nuestro estado a las 7:00 am, hasta el momento tenemos afectaciones en el oriente del estado donde se sintieron vientos huracanados. Afortunadamente no tenemos vidas que lamentar, tenemos reportes de árboles y postes caídos, varios municipios no cuentan con servicio de luz y las principales afectaciones en este servicio están en Chemax, Valladolid, Temozón y Tizimín", informó.

Sin embargo, cabe destacar, que aunque el centro de "Zeta" ya salió de Yucatán, las lluvias y vientos continuarán afectando al estado a lo largo de este martes.

En este sentido, sus efectos se sentirán durante el día por lo que se pide seguir las medidas de prevención y mantenerse informados sobre la trayectoria de esta tormenta tropical.

