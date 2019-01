Henry Chablé/MÉRIDA

En un “abrir y cerrar de ojos”, la carrera y la vida del novillero yucateco Roberto Gómez “El Zorrillo”, dio un giro inesperado, y a pesar de que ya han pasado dos días, él aún sigue sin creer todo lo que pasó y provocó el certero estoconazo que le dio al toro “Obelisco”, de 650 kilos, de la Ganadería de José Julián Llaguno, en la corrida de rejones de Año Nuevo de la Plaza de Toros Mérida.

Gómez, nacido en Mérida y quien salió como sobresaliente, recibió la oportunidad por parte del rejoneador Horacio Casas para matar al ejemplar y vaya que lo hizo de buena manera, provocando la ovación del público, lo que orilló a que el jinete español Diego Ventura le ofreciera un novillo para lidiar en la corrida del próximo sábado. Al final, entre lágrimas, realizó la vuelta al ruedo.

En plática con NOVEDADES YUCATÁN, “El Zorrillo” mencionó que se siente muy feliz por lo que logró, ya que desde hace aproximadamente 5 años se viene preparando para obtener una oportunidad en la Plaza Mérida.

“La verdad fue algo inesperado, nunca me imaginé todo lo que iba a pasar, es algo muy emocionante. Ahora me toca prepararme y darme a conocer poco a poco. El sábado voy a jugarme la vida en el ruedo, siempre añoré con torear en la Mérida y ahora que me dan la oportunidad, no la voy a desaprovechar”, indicó Gómez, de 28 años, y quien es conocido por torear en las tradicionales corridas de toros en el municipio del estado.

A pesar del gran impacto que ha tenido la noticia, el novillero comentó que su mamá, la cual vive en Cacalchén, aún no se ha enterado “Mi señora madre todavía no sabe lo que pasó, será una gran sorpresa, mis hermanos se enteraron por la noticias”

.Resaltó el gran gesto que tuvo el rejoneador Diego Ventura, al cual considera un monstruo de la fiesta brava, y con quien siempre estará agradecido por dar el empujoncito que faltaba para poder torear en el Coso de Reforma.

“Es lo máximo para mí, es como mi “Ángel de la Guarda”, fue un gesto de nobleza de Ventura hacia un muchacho que solo busca ser torero. El sábado saldré a disfrutar la tarde, a ganarme a la gente. Agradezco todo el apoyo que me ha brindado la empresa “Toros Yucatán”.

Roberto Gómez, quien inició en el ámbito taurino a los 15 años junto con Víctor “El Chamaco” Balam, compartirá plaza con Diego Ventura, Luis David Adame y otro yucateco debutante, Ángel “Papo” Lizama.

Por último pidió el apoyo de la gente, a quienes solicitó acudan al evento y que conozcan un poco más a los toreros nacidos en el estado.