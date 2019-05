Trabajan en el IMSS en mejorar la atención

José Salazar/MÉRIDA

A 100 días de asumir como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán, Pedro Marín Campos destacó que ha trabajo en mejorar la atención al derechohabiente en todos los niveles.

“Estamos poniendo las bases para mejorar la atención y calidad de atención a los derechohabientes y que se palpe esa sensación de bienestar en el IMSS; capacitamos al personal para cambiar la percepción hacia el paciente”, indicó.

Marín Campos agregó que se pone énfasis en reducir el número de quejas por atención a derechohabientes.

En cuanto al nuevo Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores del Seguro Social (Sndtss), el delegado del IMSS dijo que esta organización ha tenido un primer acercamiento; sin embargo, no se ha reunido con los dirigentes.

“No me he entrevistado con ellos. Estoy en espera que me den indicaciones a nivel central”, mencionó.

Sobre el tema del desabasto de medicamentos, Marín Campos señaló que no existe problema con el surtimiento de recetas, e incluso se cuenta con abasto de los medicamentos antirretrovirales para los pacientes con VIH/Sida.

El delegado del IMSS también dijo que los proyectos para la construcción de las dos nuevas Unidades de Medicina Familiar (UMF) en Francisco de Montejo y Los Héroes están aprobados y solo se espera la liberación de los recursos para emitir las convocatorias y licitar las obras.

Pedro Marín dijo que para el resto del año se continuará fortaleciendo la atención a derechohabientes y apoyará a los trabajadores con mejor capacitación, debido a que ante la demanda de servicios, trabajan bajo mucha presión.