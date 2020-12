En Yucatán trabajan más de 42 mil menores de entre 5 y 17 años

MÉRIDA. Yucatán.- En Yucatán, 42 mil 721 niños de entre 5 y 17 años de edad trabajan; representan el 11.9 por ciento de este grupo integrado por 359 mil menores de ese rango de edad.

Lo anterior, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ese porcentaje ubica a Yucatán en el sitio 14 y supera la tasa nacional de trabajo infantil que es de 11.5 por ciento. El Estado también rebasa a Campeche (11.1 por ciento) y Quintana Roo (10.2 por ciento).

El primer lugar nacional en trabajo infantil lo ocupa Oaxaca, con el 21.5 por ciento de la población de cinco a 17 años; le siguen Puebla y Chiapas con 18.3 por ciento, Michoacán (17.6 por ciento), San Luis Potosí (14.3 por ciento) y Tlaxcala (13.9 por ciento).

En contraste, Baja California es la entidad que tiene el menor porcentaje, pues registra un 5.3 por ciento, después está Ciudad de México, con 5.4 por ciento, Nuevo León con 6.3 por ciento, Tamaulipas con 6.9 por ciento y Coahuila con 7.0 por ciento.

Trabajos prohibidos

Respecto a la tasa de ocupación no permitida, que son aquellos trabajos prohibidos por debajo de la edad mínima (cinco a 14 años) según la Ley Federal de Trabajo (LFT), Yucatán tiene tasa de 6.9 por ciento, que son 18 mil 208 menores en ese rango, conformado por un total de 263 mil 886 infantes.

Con dicha cifra supera la media nacional de 7.1 por ciento. El primer sitio lo ocupa Oaxaca, con 14.9 por ciento, le siguen Puebla y Chiapas con 12.6 y 11.9 por ciento, respectivamente.

En cambio, Baja California Sur y Ciudad de México tienen el menor porcentaje en ese rubro, con el 3.1 por ciento, les siguen Baja California, con 3.4 por ciento y Nuevo León con 3.5 por ciento.

El Inegi, en colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizó la ENTI 2019 durante el cuarto trimestre de ese año, dirigida a la población de cinco a 17 años.

La encuesta da continuidad a la generación de información sobre la evolución del trabajo infantil en México se levanta de manera regular cada dos años desde 2007 y ofrece información actualizada sobre la medición del trabajo infantil en actividades económicas no permitidas y sobre el trabajo no remunerado en actividades domésticas en el propio hogar en condiciones no adecuadas.