Patricia Itzá/Mérida

La falta de comunicación ha hecho que comunidades de la Península de Yucatán estén contra la construcción del tren maya, por lo que el reto es dar a conocer a estas poblaciones todas las ventajas que generará el proyecto en la zona, informó Javier Velázquez Moctezuma, coordinador científico del programa ferroviario.

“Hay un problema de flujo de información, que genera que diferentes grupos opinen sobre el proyecto, pero que muchas de esas apreciaciones no están basadas en hechos concretos. Estamos conscientes que el medio ambiente es una riqueza de suma importancia que se debe preservar, pero no solo es ese punto sino también la riqueza ancestral, cultural y geológica, todo eso está en el espectro del proyecto”, explicó.

En el marco del “Foro de Consulta sobre estrategias de convergencia de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Región Sureste, para el fortalecimiento y desarrollo del Proyecto del Tren Maya en el que participan representantes de Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Yucatán, el funcionario dijo que es importante que la gente conozca que es un programa “responsable”, el cual pretende desarrollar el nivel socioeconómico de la zona y no destruirla como ya se ha dicho.

“Nos estamos preparando, se está contactando a las comunidades, mediante una normativa que se tiene que seguir porque esto no nada más es que una persona vaya a platicar con los pobladores, si no debe de tener un orden y un método establecido ya que son opiniones sesgadas y poco informadas”, señaló.

Dijo que no a todas las personas se les convencerá mediante el diálogo por lo que su labor será generar la información para “convencer y sumar a más población” debido a que no es un plan de un particular sino de toda la gente.

Indicó que acercarse a las personas para dar a conocer lo que realmente es el tren maya es por la preocupación que se tuvo desde el principio por el medio ambiente, la cultura y la población en general.

Los beneficios, insistió, serán el desarrollo de la región y la derrama económica que se generará con el tren, por lo que se tendrá una mejor calidad de vida de la población cercana.

En la reunión también se expusieron las características de desarrollo de cada Estado, susceptible de ser detonadas con el proyecto estrella del Gobierno Federal.

En el caso de Yucatán, se mencionó que la industria manufacturera ocupa un lugar predominante en la aportación del PIB, por lo que deben valorarse de manera específica sus necesidades de persona especializado.

En cuanto al turismo, se dijo que ha ido creciendo 2.5, por encima del promedio estatal de 2 por ciento.