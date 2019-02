Candelario Robles/MÉRIDA

Dirigentes empresariales del sector turístico yucateco coincidieron con la postura de Coparmex nacional, en el sentido de que apostar todos los esfuerzos del sector turismo al tren maya es “suicida”, por lo que se sumaron a la petición de que se reorienten las políticas públicas del rubro, y no se pongan “todas las canicas en una sola bolsa”.

Este miércoles, Novedades Yucatán publicó la declaración del líder nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, quien dijo que apostar por el tren maya como el único proyecto para la promoción y atracción de turistas para el país es “casi un suicidio”.

El presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (Cetur), Jaime Solís Garza, señaló que dejar de invertir en un organismo como el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) resta fuerza a este sector, ya que fue un ente que llevó al país a la sexta posición mundial en el tema de visitantes.

Explicó que el CPTM fue el organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional, así como promocionar los destinos y actividades de México.

“Se nos hace absurdo quitar algo que estaba funcionando, como el CPTM; eso, por un lado, por el otro, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) también impacta a la conectividad del turismo e inversiones; entonces, lo que plantea Gustavo de Hoyos es que si me quitas ese organismo y ese proyecto, pues es una apuesta suicida el tren maya, al no contar con promoción y facilitar la llegada de turistas”, detalló.

El dirigente empresarial turístico aseveró que como proyecto de inversión, infraestructura y turismo es un gran plan, pero apostarle todo “no cuadra”.

“Me parece una gran idea el tren maya, pero no podemos apostar todas las canicas por él. ¿Cómo lo llenamos de turistas? ¿Cómo lo damos a conocer?, si no tenemos la conectividad aérea, si no contamos con los recursos para la promoción”, advirtió.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco-Sevytur), Michel Salum Francis, señaló que restar fuerza a la promoción de México es riesgoso para todos.

“Espero que haya una reconsideración, porque no se puede dejar sin promoción a los productos y servicios que oferta el sector turístico. No se puede tener un bonito tren maya, sin darlo a conocer”, finalizó.