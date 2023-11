Tren maya, 'más barato' que tomar el autobús

A menos de un mes del inicio de operaciones, el costo del boleto del tren maya continúa como una incógnita.

Este , el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la tarifa del servicio será entre el 10% y el 15% menor a la del autobús en la ruta Mérida-Cancún y que su velocidad máxima será de 160 kilómetros por hora.

El mandatario Federal reiteró que el nuevo sistema ferroviario, que representa la mayor obra de infraestructura que se edifica en el mundo actualmente, será inaugurado el viernes 15 de diciembre, en el tramo Campeche-Cancún, pasando por Mérida.

“Ya vamos a inaugurar el tren el día 15 de diciembre, de Campeche a Cancún, y ayer (por el sábado) le preguntaba al general Ávila que cuánto iba a costar el boleto, el pasaje, y me decía que va costar menos que el boleto por autobús el ir a Cancún desde Mérida, va costar creo que 10% y 15% menos, no quiero especular sobre el monto exacto, no me vaya yo a equivocar, pero se va desplazar el tren hasta una velocidad de 160 kilómetros por hora y sobre todo se va a transportar a gente con más comodidad, es menos estresante, es más relajado el viajar en tren que en avión, helicóptero, y que en autobús, eso es muy importante”, señaló.