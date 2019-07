Tren maya no debe ser negocio para unos cuantos: ONU Habitat

El Universal/Óscar Chan/MÉRIDA

En diversas obras de infraestructura que licitó el gobierno en periodos pasados hubo grupos privados que directa o indirectamente se beneficiaron de ganancias estratosféricas, algo que no sucederá con el tren maya, porque se buscará que aspectos como la plusvalía de los terrenos y los beneficios se redistribuyan entre la población, dijo el titular de la ONU Habitat México, Eduardo López Moreno.

Por ello, deberían “acotarse” las ganancias de las empresas que pretendan participar en esa obra, sin quitárselas por completo, porque “hay que asegurar que va a haber bancos participando, obviamente tienen que tener ganancias para participar, pero hay que acotarlas”.

Ante asistentes del 80 Congreso Nacional de Agentes Aduanales, expuso que lo más importante es que en este tipo de proyectos los habitantes vean las ganancias, y por ello, la organización de la ONU que asesora en temas de desarrollo urbano, dará seguimiento a la licitación del tren maya sin estar a favor de ningún interés.

Durante el Congreso que organizó la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem), el director de Fonatur, Rodrigo Jiménez Pons, comentó que en las próximas semanas iniciarán con el lanzamiento de las primeras licitaciones.

“Vamos a iniciar con obras como limpieza de los derechos de vía”, dijo.

Desconoce Proyecto

Por otro lado, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes Rangel, llamó a no politizar el proyecto del tren maya que impulsa el Gobierno Federal y que ha generado opiniones a favor y en contra entre el sector empresarial y la sociedad civil organizada, por las constantes modificaciones a la iniciativa en el sur sureste mexicano.

La senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel. (Novedades Yucatán)

Entrevistada este viernes en Mérida, después de participar en los Foros Regionales 2019: Hacia una nueva ley de Ciencia, Tecnología e Innovación en México, que organiza la Cámara de Diputados y el Senado de la República, la legisladora aseveró que estos grandes proyectos no deben politizarse, sino que se tienen que conocer los objetivos para analizar las ventas y desventajas y así tomar las previsiones a tiempo.

Reconoció desconocer en lo personal esta propuesta, pero sugirió que desde el Senado de la República han hecho la solicitud formal para que se les proporcione los detalles de esta obra que unirá a cinco estados del sureste del país con la reactivación del transporte ferroviario: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Lo que quiero es conocer el proyecto integral del tren maya… he escuchado un proyecto similar desde hace muchos años, no sólo ahora, entiendo que una cosa el tramo que une la zona turística de Quintana Roo con Mérida y otra cosa es un planteamiento integral que no conozco”, apuntó.