Después de unos días dispersos regreso a mi escritorio, la hoja en blanco me espera, muchas veces mis pensamientos bloquean el proceso de escritura, hasta que pongo un poco de orden en mi cabeza y me dispongo a escribir. Cuántas veces hemos dejado proyectos abandonados porque la vida nos consume en el día a día entre las obligaciones y distracciones, estamos rodeados de aparatos electrónicos, las redes sociales ocupan un porcentaje cada vez mayor en nuestras vidas entre otros estímulos externos.

¿Cómo regreso al camino? Siempre me encuentro con esta disyuntiva puesto que soy sumamente distraída, se perfectamente que no existe un manual universal, porque lo que es aplicable para mí probablemente no lo sea para ti, sin embargo, considero que se trata de descubrir lo que a ti te funciona. Todo está en saber identificar los bloqueos personales para encontrar una solución, si una persona es capaz de saber reconocer sus propios bloqueos, de aceptarlos y trabajarlos será más fácil transformarlos. Si por el contrario los reconozco e ignoro, o me resisto a ellos, lo único que logro es fortalecerlos.

Los bloqueos pierden fuerza con la aceptación, no es que se trate de una poción mágica, pero la aceptación tiene su truco, lo decía el psicólogo humanista Carl Rogers cuando afirmaba que “cuando me acepto como soy, puedo modificarme”. La aceptación es la antesala para el cambio y es la que nos permite retornar al camino del crecimiento personal.

Un elemento indispensable para mí y quizás para ti, son los recordatorios, mi celular está plagado de alarmas, en diversas ocasiones en la oficina mi alarma detona su sonido para recordarme donde quiero estar y qué es lo que tengo que hacer, así trabajo con una mente dispersa, aun así, hay días en que falla el sistema, aunque después regreso al camino. Esa es la idea, cómo retornar la dirección tal que te permita desarrollarte y potencializar tus habilidades, para ello has de conocerte y saber cómo funciona tu mente y, sobre todo, observar qué es lo que te hace bien a ti. Aquí está el punto clave, saber diferenciar qué es lo que exactamente necesitas para desactivar cierto bloqueo que te impide avanzar y poder encontrar la solución a dicho bloqueo.

Este tema y otros tratamos en un taller de escritura que impartí hace unos días, nos reunimos diversas mujeres, donde charlamos sobre escritura terapéutica, autoconocimiento, identidad, bloqueos, vimos cómo el identificar lo que bloquea el crecimiento personal representa una gran parte del trabajo, a la vez el taller funcionó como recordatorio no solo para ellas, sino para mí también, del camino que queremos recorrer, simultáneamente que se fortalece el compromiso individual y grupal para seguir en el proceso del desarrollo personal.

Se trata de crear un impulso colectivo para trabajar en ser todo aquello que no hemos logrado ser, recordarnos lo esencial que es mantenerse en esta dirección y, aunque haya caídas, siempre regresar al camino.