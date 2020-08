Ayuntamientos sortean embargos; 2020, con cero procedimientos

MÉRIDA, Yucatán.- En lo que va del año, la justicia federal no ha instruido al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán a embargar a ayuntamientos por incumplimiento en el pago de laudos laborales a ex trabajadores despedidos sin liquidación, declaró ayer el magistrado en funciones de presidente, Rafael Omar Ferriol González.

El funcionario dijo que previo al inicio de la contingencia sanitaria ni actualmente el Tribunal a su cargo lleva procedimientos en contra de las autoridades municipales para “congelar” cuentas y obtener recursos que puedan subsanar las liquidaciones que en su momento las autoridades municipales no entregaron a sus ex trabajadores.

“Se están programando los requerimientos como entraron, sí puede ser que haya embargos, pero se está revisando, de acuerdo con los requerimientos que hayan presentado las partes”, indicó.

En realidad, dijo, el embargo para los municipios son únicamente cuando un juez federal los ordena que se efectúen, “cuando los amparan, porque en esta entidad no está considerado en la Ley de los trabajadores al servicio del estado y los municipios”.

Ferriol González agregó que en este momento no tienen instrucciones de jueces federales para proceder a embargos.

“Ahora prácticamente no tenemos requerimientos, ni ahora ni antes del inicio de la pandemia por el coronavirus. No les concedieron el amparo a ex trabajadores, se los negaron”, precisó.

Mencionó que solo los expedientes que tenían sentencia se mandarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por incumplimiento de los municipios que no han pagado los laudos condenatorios.

“Hay varios expedientes que están pendientes de que la Suprema Corte determine que se cumplan, ya que las sentencias no pueden quedar sin efectos”, apuntó.

Agregó que en los procedimientos promovidos por ex trabajadores despedidos sin liquidación ante la siguiente instancia, es decir, los juzgados federales, por incumplimiento de sentencias del Tribunal local, los presidentes municipales responden con oficios en los que aseguran que no cuentan con los recursos suficientes para hacer efectivo el pago de los laudos correspondientes.

“Ellos (los alcaldes) contestan que no tienen dinero, que el municipio no cuenta con bienes; si contestan el amparo y acreditan a la autoridad que no tienen los medios suficientes, no se aplica el embargo”, declaró.