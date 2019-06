Qué feliz me siento de ver prenderse un faro de luz en el panorama local de la canción yucateca, no basado en modernizaciones tomadas de fuentes ajenas que solo laceran su invaluable contenido, sino en la búsqueda de formas propias consignadas en nuestra historia musical que no ha perdido vigencia, y que causan beneplácito en el público que las escucha en el siglo XXI.

Me refiero a la presentación del nuevo Conjunto de Trovadores del Mayab, de Ricardo Jiménez, integrado por el dúo de voces de Rodolfo Santos (guitarra) y el propio Ricardo (tololoche), con el complemento armónico de teclado, violoncelo y viola a cargo de Bernardo Oramas Solís, Mario Tello Martínez y Ricardo Huchim Pech, respectivamente.

El propio Chan Cil y Ermilo Padrón, desde sus palcos de gloria, los habrían aplaudido como lo hicimos los que estuvimos presentes en el Auditorio del Olimpo el pasado Martes de Trova, 4 de junio.

El programa dio inicio con el capricho La canción sin nombre, de Pastor Cervera, interpretada solamente por Ricardo y su guitarra, y enseguida el conjunto interpretó los bambucos Manos de armiño, de Carlos Duarte Moreno y Pepe Domínguez, y Novia Envidiada, de Roberto Sarlat Corrales y Ricardo Palmerín; la clave Granito de Sal, de Duarte Moreno y Pepe Domínguez; los boleros Presentimiento, de Pedro Mata y Emilio Pacheco; Quisiera, de Ricardo López Méndez y Guty Cárdenas, y Solo tú, de Alejandro G. Rosas, y la hermosa canción Tú como yo, de Pepe Domínguez, cuyas melodías simultáneas arrancaron los aplausos más nutridos de la noche con el público puesto de pie.

Lo que los motivó a obsequiar la jarana Anhelo Campesino, de Isolina Rosado y Manuel Burgos Vallina, con la que cerró el programa.

El trovador y requintista Ricardo Jiménez Vallejo nació en Mérida el 28 de octubre de 1974. Es conocido en el ambiente de nuestra trova por su trayectoria de más de 30 años, su apego a las formas tradicionales, su destacada participación en la Orquesta Típica Yukalpetén y conocidos tríos y por su constante búsqueda de formatos grupales que le den a la canción yucateca una mayor presencia en el siglo XXI.

Estudió guitarra con Rosita Caballero, Julián Durán y otros maestros en el Centro Estatal de Bellas Artes. En 1988, como trovador solitario, ganó un certamen intersecundarias. Desde 1989, canta a dúo con su amigo Rodolfo Santos en serenatas y eventos culturales.

En 1991, los dos ingresaron a la Típica Yukalpetén y un año después obtuvieron sus plazas de base. Desde 2006, actúan como dúo-solista de la Yukalpetén, con dirección de Pedro Carlos Herrera. Han actuado en numerosos foros de la república y de la capital del país y el 23 de febrero de 2012 tuvieron una relevante actuación en el Palacio de Bellas Artes. Nuestra trova está de plácemes.

*) Investigador emérito de la ESAY