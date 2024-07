Tu amor me ha llevado al éxtasis, [de tal forma, que por esas horas ha valido [la pena una vida entera [atormentada por la [insignificancia de mi existencia. He conocido el cielo, sin ritos religiosos, sin drogas, y sin poesía. He sido yo el poema, la Diosa el viaje. Ha sucedido en mí, acompañada de tu amor, la vida. Y ha valido la pena mi vida, por haber encontrado, bendito sea, tu amor.