Turismo 'abandona' a artesanos de 'Mérida en Domingo'

Nalleli Calderón/Mérida

A pesar de la cantidad de turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad durante las vacaciones de Semana Santa, los artesanos del tradicional programa “Mérida en Domingo”, aseguran que las ventas no repuntan.

Durante un sondeo realizado entre los comerciantes, la mayoría indicó que durante el primer trimestre del año sus productos no tuvieron la misma salida que antaño, porque las personas ya no acostumbran comprar artesanías.

Algunos comentaron que el turismo nacional es el que se detiene a observar los productos y realiza una compra; los extranjeros solo preguntan por los precios, salvo los chinos: solo miran y se van.

El Ayuntamiento les cobra una tarifa promedio de 95 pesos mensuales como derecho de piso y a pesar de que es una cuota baja, no es el único gasto que hacen porque al permanecer todo el día en sus puestos, tienen que pagar agua, comida u otros alimentos además de pasajes para llegar a la ciudad.

Al respecto, Lenny Cuevas expresó que es urgente que las autoridades municipales renueven el programa porque ya es muy antiguo, a pesar de que es una tradición, se debe mejorar el concepto.

“Como lo quieras ver este programa es una tradición, la gente que viene a la plaza sabe que hay esto, pero pienso que deberían más que nada promover más y difundirlo, aproximadamente hace entre dos o tres años nos cambiaron los puestos, pero se necesita algo más para que esto tenga más gente”, aseveró.

Por su parte, José Antonio Licea Flores aseguró que la competencia desleal que les provocan las vendedoras chiapanecas ambulantes ha ocasionado que los turistas prefieran comprar con ellas porque a veces con tal de vender disminuyen sus precios.

“Antes en un día bueno vendíamos hasta cinco o seis mil pesos ahora como dos o tres nada más, yo hasta he tenido que buscar un trabajo aparte de venir a vender porque ya no da para mantenernos, la gente no compra”, aseguró.