Candelario Robles/MÉRIDA

El segmento de congresos y convenciones será uno de los que más crezca en 2019, incluso desde este fin de año la promoción del destino Yucatán en China arrancó fuerte, empujado por este importante sector del turismo yucateco.

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales en Exposiciones, Ferias y Convenciones (Amprofec) Yucatán, Rodolfo Romero Ortiz, destacó que el Estado actualmente es uno de los mercados más dinámicos en el segmento turístico de exposiciones y convenciones, por lo que a través de ese organismo se promueve en el continente asiático este importante destino de la Península.

A mediados del mes, en su visita a Mérida, el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, señaló que el futuro del turismo yucateco se debe centrar en promover el destino en China y demás países del continente asiático.

En ese contexto, Rodolfo Romero destacó que mediante la Amprofec se realiza una labor titánica a favor de la industria de reuniones de México en el mercado asiático, así como el destino Yucatán.

“Estamos esperando buenos resultados para el próximo año, ya se tiene en cartera por lo menos 18 eventos confirmados, principalmente en el Centro Internacional de Congresos (CIC), por lo que se espera que sea un muy buen año”, expresó.

Apuntó que la apertura de nuevos hoteles en Mérida durante 2019, se traducirá en mil cuartos nuevos, los que se agregarán al portafolio del destino. “Esto nos trae mucho más fuerza en el rubro de los congresos y convenciones”.

El dirigente local de Amprofec señaló que este organismo se enfocó en promover en China las oportunidades de negocio existentes en México y las condiciones de infraestructura y aliados estratégicos que ofrece, a fin de motivar que se realicen eventos internacionales en el país y en el destino Yucatán.

Indicó que durante la participación de la Amprofec en China se les dejó material promocional de Yucatán, entre otros a Zengh Zhi, presidente de China City Association of Convention and Exhibition (CCACE), y a Walter Ter Yeh, presidente de Asian Federatio of Exhibition & Convention Association (Afeca), ambos de China.

De Tailandia se hizo contacto con Talun Theng, presidente de Thai Exhibition Association (TAI), y de Filipinas, con Joel Pascuel, presidente de Philippine Association of Convention, Exhibition Organizers and Suppliers Inc (Paceos).

Aseveró que Yucatán ofrece ventajas competitivas a los que buscan el destino más adecuado para las reuniones de sus empresas y su presupuesto, como la infraestructura para los servicios de congresos, que desde este año tiene la capacidad para albergar eventos de hasta tres mil personas.