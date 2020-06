Se oscurece panorama del sector turístico en la entidad

MÉRIDA, Yucatán.- Las personas todavía tienen miedo a viajar y los negocios que más lo resienten son los hoteles, restaurantes y líneas aéreas.

Hasta ahora no hay reservaciones, no hay clientes que lleguen a los hospedajes premium, por lo que será muy difícil una recuperación en los próximos seis meses, sobre todo porque el mercado europeo y estadunidense está parado, consideró el vicepresidente de actividades culturales y turísticas de la Canacome, Carol Koloz Fisher.

El también representante de la asociación de hospedaje premium de la ciudad de Mérida apuntó que en estos momentos el turismo que llega a la capital yucateca no asiste a los negocios de este segmento, por lo que los que ya abrieron no registran ingresos por la nula llegada de visitantes.

Agregó que los hoteles y restaurantes considerados dentro del segmento premium en la capital yucateca no registran la llegada de huéspedes y comensales; incluso, en los meses de enero, febrero, marzo y abril, su promedio de reservas era del 90 por ciento; actualmente, tampoco existen reservas para el verano.

El también director general de la marca de hospedaje y alimentos Rosas & Chocalate apuntó que en estos momentos no existe una respuesta positiva del mercado para el turismo en general, no solo de Yucatán sino de todo el país y el mundo.

“Esta pandemia tiene consecuencias gravísimas y a largo plazo, hasta que no haya una vacuna o medicamento que lo combata, esta respuesta negativa del mercado turístico en general se va a mantener, no solo en los próximos meses sino en años, hasta que no haya una cura al Covid-19”, dijo.

Ante esta situación se espera un segundo semestre muy complicado para los hoteles y restaurantes del segmento Premium, puesto que los primeros viajeros que registra la ciudad son personas que vienen por trabajo, casi de pasadía, y ellos no acostumbran este tipo de servicios.

Indicó que si el mercado turístico de Europa y Estados Unidos empieza a recobrar vida, en el segundo semestre del año, la actividad en Yucatán podría mejorar considerablemente, sobre todo este sector exclusivo, pues los visitantes sí buscan estos servicios.