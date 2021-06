MÉRIDA, Yucatán.- Por segunda vez en el año, Biby Gaytán y su esposo Eduardo Capetillo fueron captados visitando Yucatán.

Fue en enero pasado cuando la pareja anduvo por el maravilloso puerto de Sisal, ya que en redes sociales muchos seguidores publicaron fotos con los artistas.

Ahora, el matrimonio Capetillo-Gaytán disfrutó, junto a sus mellizos Manuel y Daniel, de Izamal, Mérida, así como de la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Durante el recorrido por el pueblo mágico de Izamal, los actores y sus hijos disfrutaron de la gastronomía yucateca al visitar el restaurante “Zamná”, en donde posaron con algunos de los empleados del lugar.

Por medio de redes sociales, el restaurante agradeció la visita de la pareja.

De igual forma, algunos habitantes del municipio aprovecharon para tomarse fotos con los actores y publicarlas en redes sociales.

Visitan Chichén Itzá

En su cuenta de Instagram, Eduardo Capetillo posteó una imagen en la que se ve de fondo la Pirámide de Chichén Itzá, lugar al cual la pareja acudió para presenciar el espectáculo Noches de Kukulcán.

Junto a la imagen, el actor agradeció el apoyo del publicó tras revelar que tenía cáncer de piel y aprovechó para aclarar que esto los padeció hace algunos años.

“Queridos amigos agradezco profundamente el interés y preocupación hacia mi persona, referente al tema del cáncer en la piel del que hablé en el programa de mi hija Ana Paula. Quiero aclarar que hace algunos años me retiraron un melanoma maligno (cáncer), esto fue un episodio aislado y fue producto de la excesiva exposición a los rayos solares SIN la debida protección, me reviso una vez al año y hasta ahora todo está BIEN afortunadamente, para mí, no más sol y cuando lo hay, con mucha protección solar, si se toman las debidas precauciones no hay por qué volver a pasar por eso, gracias (SIC)”.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo comen en Mérida

Tras sus visitas a Izamal y Chichén Itzá, los actores llegaron a la capital yucateca, en donde acudieron al restaurante Matilda Salón Mexicano, ubicado en la calle 63 por 62 del Centro Histórico de Mérida.

Durante su visita, Biby y Eduardo se tomaron fotos con los empleados del sitio y firmaron el libro de celebridades.

Además de que aprovecharon para hacer un recorrido por la ciudad en los famosos autobuses "Gua Guas".

